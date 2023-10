Banka spustila poskytovanie zvýhodnených úverov pre firmy so zárukou

Bratislava 19. októbra (TASR) - Štátna Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) spustila od polovice októbra poskytovanie zvýhodnených úverov pre živnostníkov a malých a stredných podnikateľov na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb. Výhodou úveru sú znížené požiadavky na jeho krytie. Záruka Európskeho investičného fondu (EIF) umožňuje znížiť zabezpečenie zo strany klienta až na polovicu požadovanej výšky úveru, informovala vo štvrtok SZRB.



"SZRB prenáša výhody plynúce zo záruky EIF na svojich klientov vo forme predĺženej splatnosti úverov až do 20 rokov a redukovaných požiadaviek na zabezpečenie," povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB Peter Dávid.



Banka tieto úvery poskytuje až do výšky 300.000 eur so splatnosťou päť až osem rokov. Pri investičných úveroch je maximálna výška 500.000 eur so splatnosťou od osem do 15 rokov, pričom po posúdení bankou sa môže predĺžiť až na 20 rokov.



O úver INVESTaktiv môžu požiadať malí a strední podnikatelia vrátane mikropodnikov, ktorí sú slovenskými subjektami s aspoň 36-mesačnou podnikateľskou činnosťou, zamestnávajú menej ako 250 riadnych zamestnancov, majú ročný obrat do 50 miliónov eur a majú celkovú ročnú bilančnú sumu do 43 miliónov eur.



SZRB využila záruky od EIB už aj v minulosti. Napríklad v marci minulého roku poskytol Európsky investičný fond, ktorý je súčasťou skupiny EIB banke 56 miliónov eur v zárukách na podporu malých a stredných podnikov zasiahnutých pandémiou ochorenia COVID-19.