Banka Standard Chartered zruší takmer 8000 miest, nahradí ich AI
Autor TASR
Londýn 19. mája (TASR) - Britská banka Standard Chartered plánuje zrušiť v nasledujúcich štyroch rokoch takmer 8000 pracovných miest. Dôvodom je posilnenie konkurencieschopnosti a ziskovosti, a to prostredníctvom väčšieho využitia umelej inteligencie (AI). Informovali o tom agentúra Reuters a portál spoločnosti BBC.
Banka so sídlom v Londýne, ktorá však veľkú časť svojich aktivít realizuje v Ázii, je jednou z prvých, ktoré zverejnili plány rušenia tisícok pracovných miest citujúc AI ako základ budúceho posilnenia konkurencieschopnosti a zvýšenia ziskovosti. Standard Chartered v utorok oznámila, že do konca roka 2030 zredukuje korporačné pozície približne o 15 %. Z ich celkového počtu to podľa BBC predstavuje približne 7800 pracovných miest.
V súčasnosti Standard Chartered zamestnáva na zhruba 52 trhoch vyše 82.000 ľudí. Najviac sa redukcia pracovných pozícií dotkne zamestnancov v back-office centrách vrátane tých v indických mestách Čennai a Bangalúr, v malajzijskom Kuala Lumpur a vo Varšave.
