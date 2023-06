Banka UBS oficiálne dokončila prevzatie Credit Suisse

Zürich 12. júna (TASR) - Švajčiarska banka UBS v pondelok oznámila, že oficiálne dokončila prevzatie svojho problémového rivala Credit Suisse, ktoré sprostredkovala vláda. Vznikla tak obrovská banka so súvahou 1,6 bilióna USD (1,48 bilióna eur) a obrovskou silou v oblasti správy majetku. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



"Dokončili sme právne prevzatie Credit Suisse," uvádza sa vo vyhlásení banky, v ktorom fúziu označila za "začiatok novej historickej kapitoly".



Credit Suisse zasiahla v uplynulých rokoch séria škandálov vrátane krachu britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD, aj kolapsu amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD. Akcie Credit Suisse sa 15. marca strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu.



Vláda preto sprostredkovala prevzatie druhej najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse konkurenčnou UBS, jednotkou na trhu, aby zabránila kolapsu finančného systému v krajine a možnému "rozšíreniu nákazy" v globálnom finančnom systéme.



Fúzia dvoch najväčších švajčiarskych bánk je technicky aj politicky zložitá, výsledkom je megabanka, ktorej veľkosť znepokojuje politických lídrov.



Generálny riaditeľ UBS Sergio Ermotti a predseda predstavenstva Colm Kelleher v otvorenom liste pre švajčiarske noviny označili najväčšiu bankovú dohodu od globálnej finančnej krízy v roku 2008 za "začiatok novej kapitoly".



Skupina bude dohliadať na aktíva v hodnote 5 biliónov USD, vďaka čomu bude mať UBS, najväčší správca majetku na svete, vedúce postavenie na kľúčových trhoch. Fúzia tiež ukončila 167-ročnú históriu Credit Suisse.



Obe banky spoločne zamestnávajú 120.000 ľudí po celom svete, hoci UBS už uviedla, že zredukuje počet pracovných miest, aby využila synergie a znížila náklady.



UBS sa koncom minulého týždňa dohodla so švajčiarskou vládou na garanciách, ktoré sa týkajú núdzového prevzatia Credit Suisse, až do výšky 9 miliárd švajčiarskych frankov (9,26 miliardy eur). Straty do výšky 5 miliárd CHF pokryje UBS a v prípade, že presiahnu túto hranicu, bude ich garantovať vláda, ale maximálne do výšky 9 miliárd CHF.



(1 EUR = 1,078 USD; 1 EUR = 0,9716 CHF)