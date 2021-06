Banka UBS umožní väčšine zamestnancov využívať hybridnú prácu

Bern 28. júna (TASR) - Švajčiarska banka UBS Group umožní väčšine svojich zamestnancov kombinovať prácu na pracovisku s prácou z domu. Najväčšia banka vo Švajčiarsku sa tak rozhodla pre voľnejší prístup v tejto oblasti v porovnaní s mnohými americkými konkurentmi.



"Rozhodli sme sa ponúknuť našim zamestnancom v prípade hybridnej práce flexibilitu, ak to úlohy, požiadavky a oblasť práce dovolia," uviedla UBS, ktorú citovala agentúra Reuters. Podľa denníka Financial Times by rozhodnutie UBS mohlo umožniť hybridný pracovný model takmer dvom tretinám zamestnancov.



Na druhej strane, šéf americkej banky Morgan Stanley uviedol, že väčšina zamestnancov by sa mala do centrály banky na Manhattane vrátiť do septembra. A zamestnanci ďalších amerických bánk JPMorgan Chase a Goldman Sachs sa už začali na pracoviská postupne vracať.