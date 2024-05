Banka UniCredit chce zrýchliť redukciu expozície voči ruskému trhu

Miláno/Moskva 7. mája (TASR) - Talianska banka UniCredit plánuje urýchliť tempo redukcie svojej expozície voči ruskému trhu. Povedal to v utorok šéf UniCredit po tom, ako banka zverejnila, že jej ruská divízia zvýšila zisk v 1. štvrťroku na viac než dvojnásobok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruská divízia talianskej banky UniCredit Russia oznámila, že v 1. kvartáli tohto roka dosiahla zisk 213 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka vykázala zisk 99 miliónov eur.



Talianska banka má po rakúskej Raiffeisen Bank International (RBI) druhú najvyššiu expozíciu voči ruskému trhu. Navyše, okrem priamej expozície má aj cezhraničnú expozíciu, a to v dôsledku úverov, ktoré ruským klientom poskytuje jej neruský biznis. Šéf UniCredit Andrea Orcel uviedol, že otázka zvyšnej cezhraničnej expozície sa vyrieši do konca roka 2025, pričom banka už túto expozíciu znížila za posledné dva roky o 91 %.



V dôsledku rastu úrokových sadzieb a zavedenia medzinárodných sankcií voči Moskve, ktoré obmedzujú aktivitu ruských bánk, západné banky pôsobiace v Rusku zaznamenali od začiatku vojny na Ukrajine výrazný rast ziskov. S touto aktivitou však nie je spokojná Európska centrálna banka (ECB), ktorá v apríli poslala rakúskej aj talianskej banke upozornenie, aby svoje podnikateľské aktivity v Rusku čo najskôr obmedzili, ináč budú čeliť pokutám a v najhoršom prípade odňatiu licencie, uviedli zdroje pre Reuters.



Banka UniCredit však v utorok uviedla, že expozícia voči samotnému ruskému trhu klesla za dva roky o 67 %. V tejto súvislosti Orcel dodal, že v tomto procese pokračuje ďalej, pričom tempo poklesu plánuje v nasledujúcom období ešte zrýchliť.