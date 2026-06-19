< sekcia Ekonomika
Banka UniCredit získala už takmer 40 % akcií nemeckej Commerzbank
Commerzbank sa však zároveň vyjadrila, že zostáva otvorená rokovaniam, ak UniCredit preukáže skutočnú ochotu riešiť obavy, ktoré sformulovala.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. júna (TASR) - Talianska banka UniCredit pokračuje vo svojej snahe o prevzatie Commerzbank a v piatok oznámila, že si zabezpečila už takmer 40 % akcií tohto nemeckého finančného ústavu. Talianska banka uviedla, že jej ponuka na výmenu všetkých zostávajúcich akcií Commerzbank za akcie UniCredit zostane otvorená do 3. júla. Konečné výsledky by mali byť zverejnené 8. júla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Commerzbank naďalej neodporúča svojim akcionárom prijať ponuku talianskej banky s argumentom, že neposkytuje primeranú prémiu. „Ponuka stále neobsahuje primeranú prémiu,“ uviedla vo vyhlásení. UniCredit ponúka za každú akciu Commerzbank 0,485 vlastnej akcie.
Commerzbank sa však zároveň vyjadrila, že zostáva otvorená rokovaniam, ak UniCredit preukáže skutočnú ochotu riešiť obavy, ktoré sformulovala. „Podmienky zostávajú nezmenené: atraktívna prémia pre našich akcionárov a plán, ktorý primerane odráža faktory úspechu nášho obchodného modelu,“ uviedla Commerzbank.
Nemecká vláda sa minulý týždeň vyjadrila, že svoje akcie v Commerzbank talianskej UniCredit predať nechce. Vláda v Berlíne má v Commerzbank 12-percetnný podiel, vďaka čomu je jej druhým najväčším akcionárom. Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou súkromnou bankou v Nemecku, „zohráva kľúčovú úlohu pri financovaní nemeckého hospodárstva a malých a stredných podnikov,“ uviedla finančná agentúra nemeckej spolkovej vlády.
Commerzbank naďalej neodporúča svojim akcionárom prijať ponuku talianskej banky s argumentom, že neposkytuje primeranú prémiu. „Ponuka stále neobsahuje primeranú prémiu,“ uviedla vo vyhlásení. UniCredit ponúka za každú akciu Commerzbank 0,485 vlastnej akcie.
Commerzbank sa však zároveň vyjadrila, že zostáva otvorená rokovaniam, ak UniCredit preukáže skutočnú ochotu riešiť obavy, ktoré sformulovala. „Podmienky zostávajú nezmenené: atraktívna prémia pre našich akcionárov a plán, ktorý primerane odráža faktory úspechu nášho obchodného modelu,“ uviedla Commerzbank.
Nemecká vláda sa minulý týždeň vyjadrila, že svoje akcie v Commerzbank talianskej UniCredit predať nechce. Vláda v Berlíne má v Commerzbank 12-percetnný podiel, vďaka čomu je jej druhým najväčším akcionárom. Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou súkromnou bankou v Nemecku, „zohráva kľúčovú úlohu pri financovaní nemeckého hospodárstva a malých a stredných podnikov,“ uviedla finančná agentúra nemeckej spolkovej vlády.