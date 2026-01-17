< sekcia Ekonomika
Banka USA má byť pripravená znížiť úroky, hovorí jej viceguvernérka
Bowmanová uviedla, že v minulom roku bola pre ňu problémom inflácia. Jej názory sa však zmenili, keď začala pozorovať „jasnejšie známky spomalenia hospodárskeho rastu a rastúcej krehkosti trhu práce".
Washington 17. januára (TASR) - Tvorcovia menovej politiky USA by vzhľadom na „krehkosť“ na trhu práce mali byť pripravení na ďalšie zníženie úrokov, myslí si viceguvernérka amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Michelle Bowmanová. „Ak nenastane jasné a trvalé zlepšenie podmienok na trhu práce, mali by sme byť pripravení na upravenie menovej politiky tak, aby sa priblížila k neutrálnej úrovni,“ povedala v piatok (16. 1.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Bowmanová uviedla, že v minulom roku bola pre ňu problémom inflácia. Jej názory sa však zmenili, keď začala pozorovať „jasnejšie známky spomalenia hospodárskeho rastu a rastúcej krehkosti trhu práce“. Dodala pritom, že je čoraz viac presvedčená, že inflačné účinky rozsiahlych ciel prezidenta Donalda Trumpa budú „z veľkej časti jednorazové“. Preto sa domnieva, že inflácia je na „trvalej trajektórii“ smerom k úrovni 2 %, ktorá je cieľom Fedu. „Môj názor je, že by sme sa mali naďalej zameriavať na riziká zamestnanosti a preventívne stabilizovať a podporovať podmienky na trhu práce,“ konštatovala.
Najbližšie zasadanie Fedu je naplánované na 27. a 28. januára. Vo všeobecnosti sa očakáva, že centrálna banka USA úroky nezmení, keďže posudzuje účinky troch po sebe nasledujúcich znížení v minulom roku. Bowmanová podporila všetky tri zníženia sadzieb o štvrť percentuálneho bodu. Trump však opakovane vyzýva na ďalšie zníženie úrokov s cieľom stimulovať ekonomiku.
