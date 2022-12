Banka Wells Fargo očakáva spomalenie rastu svetovej ekonomiky pod 2 %

New York 8. decembra (TASR) - Americká investičná banka Wells Fargo očakáva spomalenie rastu svetovej ekonomiky v budúcom roku pod 2 %. Pridala sa tak k ďalším veľkým americkým bankám, ktoré očakávajú v roku 2023 zhoršenie situácie a nevylučujú recesiu v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra Reuters.



Wells Fargo vo štvrtok v správe pre klientov zverejnila, že v roku 2023 počíta s rastom svetovej ekonomiky na úrovni 1,7 %. Na porovnanie, v tomto roku by mala globálna ekonomika podľa banky vzrásť o 2,4 %.



Zároveň dodala, že americká ekonomika pravdepodobne v polovici roka 2023 skĺzne do "miernej" recesie, pričom ku koncu roka očakáva jej rast na úrovni 0,2 %. Budúcoročný vývoj ekonomiky USA sa tak oproti súčasnému roku zhorší výraznejšie, než to bude v prípade svetového hospodárstva. V tomto roku totiž banka Wells Fargo počíta s rastom americkej ekonomiky o 2 %.



V prípade inflácie Wells Fargo počíta s výrazným spomalením v budúcom roku. Zatiaľ čo momentálne inflácia v USA dosahuje 7,7 %, v roku 2023 očakáva banka infláciu na úrovni 3,8 %.