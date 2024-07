Bankám na Slovensku v 1. polroku klesol zisk o 3 % na 547 mil. eur

Bratislava 31. júla (TASR) - Za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahlo 23 bánk pôsobiacich na Slovensku čistý zisk vo výške 547 miliónov eur. Predstavovalo to medziročný pokles o 3,1 % alebo 17 miliónov eur. Informovala o tom v stredu Slovenská banková asociácia (SBA).



"Tento pokles je spôsobený zavedením novej bankovej dane, ktorá výrazne ovplyvňuje finančné výsledky bánk. V regióne strednej Európy sú tak slovenské banky v ziskovosti na poslednom mieste," zhodnotila SBA.



Pripomenula, že od januára do júna zaplatili banky na Slovensku na daniach vrátane bankového odvodu takmer 353 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 131 %. "Slovenský bankový sektor má tak v súčasnosti jedno z najvyšších daňových zaťažení v Európskej únii (EÚ), výrazne prevyšujúce priemer. Podiel výšky odvodu k zisku pred zdanením je dokonca na Slovensku vôbec najvyšší a je viac ako 2,5-krát vyšší ako priemer EÚ," vyčíslila asociácia.



Negatívny vplyv na zisk sektora mala podľa SBA aj inflácia, ktorá sa odrazila v raste prevádzkových nákladov. Banky zvýšili osobné náklady o 7 %, čo sa tiež negatívne premietlo na ich hospodárení. Naopak, pozitívny vplyv na zisk mali čisté úrokové výnosy, ktoré stúpli o 140,4 milióna eur alebo 13,1 %, ako aj nižšia tvorba opravných položiek k znehodnoteným úverom.



Stav úverov obyvateľstvu ku koncu júna medziročne stúpol o 3 % na 53,2 miliardy eur. Úvery podnikom naopak mierne klesli o 0,5 % na 24,2 miliardy eur. "Úvery podnikom pritom často bývajú predindikátorom hospodárskeho vývoja do budúcnosti, kde je ich pokles obvykle spojený s poklesom ekonomickej aktivity," upozornila SBA.



Pod vplyvom rastúcich úrokových sadzieb a rastúcich príjmov vzrástli v prvom polroku vklady obyvateľstva SR o 5,4 % na 48,8 miliardy eur a firiem o 13,2 % na 20,2 miliardy eur.



Vysoké úrovne bankového odvodu na Slovensku môžu podľa SBA v strednodobom horizonte negatívne ovplyvniť kapitálovú pozíciu bánk a úverový trh. "V rámci EÚ, kde je voľný pohyb kapitálu kľúčovým prvkom, bankový odvod pôsobí ako bariéra, ktorá presmeruje kapitál do krajín s nižším alebo žiadnym odvodom. Odvod tak sekundárne bude mať vplyv na dostupnosť financovania (úverov) pre firmy, obyvateľstvo aj štát," varovala asociácia.