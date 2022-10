Bankári: Ceny energií po prudkom zvýšení v ďalších dvoch rokoch klesnú

Washington 26. októbra (TASR) - Ceny energií po prudkom zvýšení v tomto roku v najbližších dvoch rokoch mierne klesnú, očakáva Svetová banka (SB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Po náraste predbežne o 60 % v roku 2022 sa ceny energií v roku 2023 podľa prognóz znížia o 10 % a v roku 2024 o ďalších 12 %," uviedla SB vo svojej správe venovanej komoditným trhom.



Dôležitými faktormi, ktoré ovplyvnia ceny energií, bude spomalenie rastu globálnej ekonomiky, slabší dopyt po zemnom plyne, keďže domácnosti a priemysel obmedzia svoju spotrebu, rovnako ako nárast ponuky na trhu s uhlím. SB však odhaduje, že ceny energií sa budú v roku 2024 pohybovať o viac než 50 % nad svojím 5-ročným priemerom.



Produkcia uhlia podľa predpovedí SB výrazne stúpne, keďže viacero veľkých exportérov zvýši ťažbu. To ohrozuje klimatické ciele. SB síce v dlhodobom horizonte očakáva zmenu priemyselných modelov v severoeurópskych krajinách, ktorú spôsobia trvalo vysoké ceny energií. To by mohlo podporiť obrat smerom k zelenej energii. To však nebude platiť globálne.