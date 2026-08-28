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Bankári odmietajú akékoľvek úvahy o zmene bankového odvodu
Tie sa objavili po oznámení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o zrušení transakčnej dane v súvislosti s potrebou výpadok niekoľko sto miliónov eur nahradiť inými príjmami.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Slovenská banková asociácia (SBA) odmietla úvahy o možnej zmene bankového odvodu od začiatku budúceho roka. Tie sa objavili po oznámení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o zrušení transakčnej dane v súvislosti s potrebou výpadok niekoľko sto miliónov eur nahradiť inými príjmami. Bankári sa odvolávajú na vyjadrenia ministrov, podľa ktorých bude prípadná konsolidácia v roku 2027 „výlučne na strane výdavkov štátu“.
„Na základe verejne známeho absolútne jednoznačného verejného prísľubu zástupcu vlády, verejne známej dohody a riadneho verejne známeho oficiálneho zápisu z rokovania orgánu vlády, sa žiadnymi úvahami o zmenách v bankovom odvode nezaoberáme,“ uviedla SBA. Opačný prístup by podľa bankárov znamenal, že banky ako kľúčoví veritelia tejto krajiny stratili vieru v túto krajinu, resp. jej orgány, čo by ako strata dôvery malo vážne následky vo vzťahu bánk ako veriteľa so štátom ako dlžníkom.
SBA dodala, že dôvera v SR stále trvá. Asociácia verí, že opačná situácia nenastane a vzájomná dôvera nebude naštrbená. Bankovníctvo je podľa bankárov totiž založené na dôvere, kde vo všeobecnosti platí, že ak nemôžu veriť prísľubu, že sa dane a odvody budúci rok meniť nebudú, ťažko môžu veriť prísľubu rovnakej osoby, že pôžičky splatí.
„Pochybovať o jednoznačných písomne zdokumentovaných záväzkoch vlády (o daniach a odvodoch) by znamenalo, že rezignujeme na oficiálne finančné aj nefinančné záväzky a prísľuby štátu, že ich považujeme za neplatné či bezcenné, čo je v právnom štáte neprípustné a pre úverové vzťahy deštruktívne,“ dodala SBA.
Asociácia doplnila, že dočasná úprava tzv. odvodu v regulovaných odvetviach v bankovníctve vyplýva aj zo záväzkov a pripomienok Európskej centrálnej banky. Banky si podľa nej s dôrazom na zachovanie nevyhnutnej stability musia svoje investície do digitalizácie, zlepšovania úrovne služieb pre zákazníkov, či možností úverovania, plánovať v oveľa dlhšom, než len niekoľko mesačnom časovom horizonte. „Aj preto je pre banky nevyhnutné poznať vopred podmienky trhu, na ktorom podnikajú, vrátane daňovo-odvodového zaťaženia,“ zakončila SBA.
„Na základe verejne známeho absolútne jednoznačného verejného prísľubu zástupcu vlády, verejne známej dohody a riadneho verejne známeho oficiálneho zápisu z rokovania orgánu vlády, sa žiadnymi úvahami o zmenách v bankovom odvode nezaoberáme,“ uviedla SBA. Opačný prístup by podľa bankárov znamenal, že banky ako kľúčoví veritelia tejto krajiny stratili vieru v túto krajinu, resp. jej orgány, čo by ako strata dôvery malo vážne následky vo vzťahu bánk ako veriteľa so štátom ako dlžníkom.
SBA dodala, že dôvera v SR stále trvá. Asociácia verí, že opačná situácia nenastane a vzájomná dôvera nebude naštrbená. Bankovníctvo je podľa bankárov totiž založené na dôvere, kde vo všeobecnosti platí, že ak nemôžu veriť prísľubu, že sa dane a odvody budúci rok meniť nebudú, ťažko môžu veriť prísľubu rovnakej osoby, že pôžičky splatí.
„Pochybovať o jednoznačných písomne zdokumentovaných záväzkoch vlády (o daniach a odvodoch) by znamenalo, že rezignujeme na oficiálne finančné aj nefinančné záväzky a prísľuby štátu, že ich považujeme za neplatné či bezcenné, čo je v právnom štáte neprípustné a pre úverové vzťahy deštruktívne,“ dodala SBA.
Asociácia doplnila, že dočasná úprava tzv. odvodu v regulovaných odvetviach v bankovníctve vyplýva aj zo záväzkov a pripomienok Európskej centrálnej banky. Banky si podľa nej s dôrazom na zachovanie nevyhnutnej stability musia svoje investície do digitalizácie, zlepšovania úrovne služieb pre zákazníkov, či možností úverovania, plánovať v oveľa dlhšom, než len niekoľko mesačnom časovom horizonte. „Aj preto je pre banky nevyhnutné poznať vopred podmienky trhu, na ktorom podnikajú, vrátane daňovo-odvodového zaťaženia,“ zakončila SBA.