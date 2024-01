Banke Goldman Sachs vzrástol vo 4. štvrťroku zisk o vyše 50 %

New York 16. januára (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs zaznamenala vo 4. štvrťroku 2023 nárast zisku o vyše 50 %. Prekonala tak odhady analytikov z Wall Street. Prispelo k tomu oživenie akciových trhov aj príjmy zo správy aktív, ktoré vyrovnali slabosť v investičnom bankovníctve. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Banka v utorok oznámila, že jej zisk sa za tri mesiace do konca decembra 2023 zvýšil o 51 % na 2,01 miliardy USD (1,84 miliardy eur) alebo 5,48 USD na akciu z 1,33 miliardy USD alebo 3,32 USD na akciu v rovnakom období predchádzajúceho roka 2022. Analytici pritom banke predpovedali zisk 3,51 USD na akciu.



Tržby Goldman Sachs v 3. štvrťroku vzrástli o 6,9 % na 11,32 miliardy USD z 10,59 miliardy USD rok predtým, zatiaľ čo analytici očakávali tržby 10,8 miliardy USD.



Tržby Goldman z obchodovania s akciami vyskočili vo 4. štvrťroku o 26 %. Výnosy zo správy aktív a majetku stúpli o 23 %, k čomu prispeli zisky z investícií do akcií a dlhov. Poplatky za investičné bankovníctvo klesli v porovnaní s minulým rokom o 12 %, keďže pokles fúzií a akvizícií vykompenzoval zisky z predaja dlhov a akcií.



(1 EUR = 1,0945 USD)