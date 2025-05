Banková asociácia: Banky v SR sú lídrami udržateľného podnikania

Bratislava 2. mája (TASR) - Banky zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore udržateľného rozvoja, pričom od roku 2021 sa k iniciatíve Slovenskej bankovej asociácie (SBA) prihlásilo 11 členov. Tieto inštitúcie každoročne deklarujú plnenie záväzkov voči štátnym orgánom, spoločnosti, zamestnancom, klientom, obchodným partnerom a životnému prostrediu. Aktuálne vyhodnotenie potvrdzuje, že banky sú lídrami udržateľného podnikania a svoje záväzky v rozhodujúcej miere napĺňajú, informovala v piatok SBA.



Pozitívny trend sa podľa asociácie prejavuje aj pri plnení záväzkov v oblasti ESG (environmental, social and corporate governance) a udržateľnosti, kde banky postupne integrujú environmentálne, sociálne a správcovské princípy do svojich podnikateľských stratégií a rozhodovacích procesov.



„Aktívnou prácou na dosahovaní cieľov Memoranda Slovenskej bankovej asociácie o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji, ako aj neustálym zlepšovaním ESG procesov prispievajú banky k budovaniu dôvery medzi investormi, zákazníkmi a ostatnými zainteresovanými stranami. Tým zároveň posilňujú svoju dlhodobú udržateľnosť a konkurencieschopnosť na trhu,“ skonštatoval výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.



Z posúdenia plnenia záväzkov Memoranda SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji za rok 2024 vyplynulo, že väčšina zapojených bánk má stanovené základné ciele v oblasti ESG, v oblasti životného prostredia sa zapojené banky zameriavajú najmä na znižovanie množstva odpadov a znižovanie emisií znečisťujúcich látok, v oblasti sociálnych vzťahov na vzťahy so zamestnancami a orientáciu na zákazníka. Banky by mali mať navyše spracované postupy etického správania v oblasti riadenia.