Banková asociácia: Riziko nesplácania hypoték zostáva nízke

Bratislava 14. júna (TASR) - Na základe dostupných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) úrokové sadzby úverov na bývanie od začiatku roka 2022 rastú pod vplyvom vývoja na finančných trhoch, čo v nasledujúcich rokoch ovplyvní aj výšku splátok refixovaných hypoték. Napriek tomu je riziko neschopnosti splácania týchto úverov pomerne nízke. V stanovisku k medializovaného návrhu na vytvorenie nástroja na zníženie úrokov hypotekárnych úverov, tzv. bonifikácie, to uviedla Slovenská banková asociácia (SBA).



V prípade záujmu je asociácia otvorená diskutovať o téme vplyvu rastúcich úrokových sadzieb na refixované hypotéky na pôde Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet za účasti predstaviteľov NBS a Ministerstva financií SR. "Vzhľadom k tomu, že uvedená téma sa stáva predmetom predvolebnej kampane politickej strany, sa predstavitelia SBA nebudú stretávať s jednotlivými politickými stranami špeciálne v tomto období," avizovala asociácia s tým, že si zakladá na odborných názoroch, korektných vzťahoch, vecných konzultáciách a efektívnom dialógu s trhovým regulátorom a tvorcami zákonov.



V tomto roku NBS očakáva refixáciu približne 10 % bankového portfólia a v nasledujúcom roku ďalších 20 %, pripomenula SBA. Slovenské domácnosti sú voči riziku nesplácania dlhov odolnejšie, a to aj vďaka prijatým pravidlám NBS v oblasti poskytovania úverov na bývanie a dostatku zdrojov na pokrytie zvýšenej splátky.



"V správe NBS sa ďalej uvádza, že niektoré domácnosti v budúcnosti budú čeliť ťažkostiam so splácaním úverov, ide však len o malú časť portfólia, približne 6 % hypoték. Hlavným faktorom rizika možného nesplácania je pokračujúca inflácia, pričom negatívny vplyv zvyšovania splátok pri refixácii úrokovej sadzby je v porovnaní s vplyvom inflácie nižší," priblížila SBA.



Úrokové sadzby hypoték reagujú podľa asociácie najmä na cenu dlhodobých zdrojov, napríklad na vývoj výnosov dlhodobých 10-ročných slovenských štátnych dlhopisov, ktoré od roku 2022 vzrástli viac ako v iných krajinách eurozóny. "Zodpovedná konsolidácia verejných financií novej vlády tak v konečnom dôsledku môže mať pozitívny vplyv aj na vývoj úrokových sadzieb úverov na bývanie," dodala SBA.



Strana Smer-SD začiatkom júna informovala, že v prípade úspechu vo voľbách plánuje zavedenie štátnej bonifikácie hypotekárnych úverov. Štát a banky by v takom prípade doplácali dlžníkom časť hypotekárneho úroku, peniaze by štát získal znovuzavedením bankového odvodu.