Banková asociácia: Zisk bánk klesol o 2,1 % na 1,058 miliardy eur
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Čistý zisk bánk na Slovensku vlani medziročne klesol podľa predbežných údajov na 1,058 miliardy eur, čo je o 2,1 % menej ako v roku 2024. V piatok o tom informovala Slovenská banková asociácia (SBA), podľa ktorej vývoj hospodárskeho výsledku odráža najmä výrazný nárast opravných položiek na krytie budúcich rizík a pokračujúci rast prevádzkových nákladov, najmä v oblasti IT, bezpečnosti a regulácie.
„Výsledky bánk za rok 2025 ukazujú, že sektor funguje v čoraz náročnejšom ekonomickom a regulačnom prostredí. Banky napriek tomu pokračovali v úverovaní domácností aj podnikov, no rast rizík a nákladov sa čoraz výraznejšie premieta do ich ziskovosti. Aj preto je dôležité viesť odbornú diskusiu o daňovom a regulačnom zaťažení sektora tak, aby nebola ohrozená jeho stabilita a schopnosť financovať ekonomiku,“ skonštatoval výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.
Hospodársky výsledok bankového sektora v roku 2025 bol významne ovplyvnený rastom opravných položiek, ktoré banky povinne vytvárajú v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi IFRS ako rezervu na krytie budúcich úverových strát. Čistá tvorba opravných položiek dosiahla 231 miliónov eur, čo je po predchádzajúcom roku, keď bola na najnižšej úrovni za posledných päť rokov, výrazný nárast. Tento vývoj reflektuje zhoršené očakávania v súvislosti s makroekonomickým vývojom, geopolitickými rizikami, obchodnou neistotou a vplyvmi fiškálnej konsolidácie.
Zisk bánk negatívne ovplyvnili aj rastúce prevádzkové náklady, ktoré medziročne vzrástli o 5,7 % na 1,685 miliardy eur. Okrem mzdových nákladov zaznamenali banky výrazný nárast výdavkov na IT infraštruktúru a jej správu, ktoré stúpli o 12,6 % a už predstavujú približne 14 % celkových prevádzkových nákladov sektora. Ide najmä o investície do kybernetickej bezpečnosti, ochrany klientov a plnenia regulačných požiadaviek.
Hlavným pilierom ziskovosti zostali čisté úrokové výnosy, ktoré v roku 2025 vzrástli o 7 % na 2,616 miliardy eur. Rast podporil zvýšený dopyt po úveroch, banky poskytli o 64 % viac nových úverov na bývanie, pričom priemerná úroková sadzba klesla na 3,4 %. Oživenie bolo zaznamenané aj v segmente úverov pre podniky.
Ziskovosť slovenského bankového sektora meraná návratnosťou kapitálu (ROE) však podľa SBA naďalej výrazne zaostáva za priemerom EÚ a patrí medzi najnižšie v regióne. Dodatočné zaťaženie sektora vrátane bankového odvodu znižuje schopnosť bánk absorbovať riziká a dlhodobo financovať ekonomický rast Slovenskej republiky. Z pohľadu finančnej stability je preto dôležité vytvárať predvídateľné a vyvážené podmienky na fungovanie bankového sektora.
