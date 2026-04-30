Banková asosciácia: Služba Payme rozširuje pokrytie naprieč bankami
Zavedenie okamžitých platieb naprieč eurozónou vytvoril priestor pre nové nadstavbové platobné a finančné služby, akým je napríklad aj Payme.
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Služba Payme, ktorá umožňuje platby prostredníctvom odkazov a QR kódov, sa na Slovensku ďalej rozširuje. Od 1. mája sa do nej zapájajú Prima banka, VÚB a ČSOB, ktoré doplnia už zapojené banky 365.bank, Slovenskú sporiteľňu a Tatra banku. Služba tak bude dostupná pre klientov bánk, ktoré spolu pokrývajú viac ako 85 % bankového trhu na Slovensku. Uviedla to Monika Klobušická, hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie (SBA).
„Banky na Slovensku dlhodobo patria medzi digitálnych lídrov. Práve bankový sektor prináša klientom moderné platobné riešenia - od okamžitých platieb až po služby ako Payme, ktoré výrazne zjednodušujú každodenné fungovanie. Naším cieľom je, aby mali klienti čo najpohodlnejší, najrýchlejší a bezpečný spôsob platenia, ktorý umožňuje aj Payme,“ spresnil výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.
Zavedenie okamžitých platieb naprieč eurozónou vytvoril priestor pre nové nadstavbové platobné a finančné služby, akým je napríklad aj Payme. Rýchle rozširovanie tejto služby potvrdzuje rastúci záujem bankového sektora o moderné bezhotovostné riešenia, ktoré reflektujú meniace sa potreby klientov v digitálnom prostredí.
Uvedená služba je určená klientom slovenských bánk, ktorá umožňuje posielať platbu prostredníctvom platobného odkazu alebo QR platobného kódu bez prepisovania čísiel účtov. Službu od roku 2020 poskytuje SBA. V roku 2025 prešla rozšírením a okrem iného umožňuje načítania platobného príkazu prostredníctvom Payme QR kódu.
„Banky na Slovensku dlhodobo patria medzi digitálnych lídrov. Práve bankový sektor prináša klientom moderné platobné riešenia - od okamžitých platieb až po služby ako Payme, ktoré výrazne zjednodušujú každodenné fungovanie. Naším cieľom je, aby mali klienti čo najpohodlnejší, najrýchlejší a bezpečný spôsob platenia, ktorý umožňuje aj Payme,“ spresnil výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.
Zavedenie okamžitých platieb naprieč eurozónou vytvoril priestor pre nové nadstavbové platobné a finančné služby, akým je napríklad aj Payme. Rýchle rozširovanie tejto služby potvrdzuje rastúci záujem bankového sektora o moderné bezhotovostné riešenia, ktoré reflektujú meniace sa potreby klientov v digitálnom prostredí.
Uvedená služba je určená klientom slovenských bánk, ktorá umožňuje posielať platbu prostredníctvom platobného odkazu alebo QR platobného kódu bez prepisovania čísiel účtov. Službu od roku 2020 poskytuje SBA. V roku 2025 prešla rozšírením a okrem iného umožňuje načítania platobného príkazu prostredníctvom Payme QR kódu.