Bankové úvery pre zelené energetické projekty stagnujú

Londýn 24. januára (TASR) - Podiel bankových úverov určených pre obnoviteľné zdroje energie sa za posledných šesť rokov prakticky nezmenil. Poukázala na to najnovšia štúdia pre environmentálne organizácie Sierra Club a Fair Finance International. To vyvoláva otázku, do akej miery majú banky záujem na ekologizácii aktivít svojich klientov v energetickom sektore. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa štúdie zverejnenej v utorok smerovalo do obnoviteľných zdrojov energie od roku 2016 približne 7 % z bankových úverov a dlhopisov pre energetický sektor v celkovom objeme 2,5 bilióna USD (2,3 bilióna eur). Celková hodnota úverov, ktorú banky poskytli pre obnoviteľné zdroje, sa síce v priebehu rokov zvyšovala, objem pôžičiek poskytnutých pre projekty v oblasti fosílnych zdrojov však rástol tiež. Podiel úverov pre zelené energie sa tak prakticky nemenil. Prieskum pokrýval 60 z najväčších svetových bánk a 377 energetických firiem.



Ako štúdia ukázala, v roku 2022 predstavovali úvery bánk pre obnoviteľné zdroje 8 % z celkového objemu pôžičiek v energetickom sektore. V rokoch 2021 a 2020 podiel predstavoval približne 10 %, respektíve 7 %.



Banky však poukazujú na to, že je nevyhnutné pokračovať vo financovaní projektov z fosílnych zdrojov vzhľadom na stále vysoké globálne energetické potreby. Firmám však pomáhajú v transformácii na nízkouhlíkovú budúcnosť. Navyše, ako banky dodali, spoločnosti pôsobiace v oblasti obnoviteľných zdrojov sa často obracajú so žiadosťou o financie na privátne a vládne zdroje.



(1 EUR = 1,0871 USD)