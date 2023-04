Washington 9. apríla (TASR) - Bankové úvery v USA v posledných marcových týždňoch rekordne klesli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Úvery poskytované americkými bankami sa v posledných dvoch marcových týždňoch znížili najviac v histórii. To signalizuje sprísnenie úverových podmienok spôsobené kolapsom niekoľkých dôležitých bánk, ktoré môže poškodiť ekonomiku.



Objem úverov komerčných bánk klesol za dva týždne do 29. marca o takmer 105 miliárd USD (96,2 miliardy eur), čo je najviac v rámci záznamov americkej centrálnej banky (Fed). Zníženie o viac ako 45 miliárd USD v poslednom týždni spôsobil predovšetkým prepad objemu úverov, ktoré poskytli malé banky.



Pokles celkového objemu úverov v poslednej polovici marca bol široký a týkal sa hypoték rovnako ako úverov pre firmy.



Piatková (7. 4.) správa Fedu tiež ukázala, že vklady komerčných bánk v poslednom marcovom týždni padli o 64,7 miliardy USD, čo bol ich desiaty týždňový pokles po sebe. Zníženie úverovania nasleduje po krachu viacerých bánk vrátane Silicon Valley Bank a Signature Bank.



Ekonómovia pozorne sledujú správu Fedu, ktorá poskytuje odhad týždennej súhrnnej bilancie všetkých komerčných bánk v USA, aby mohli posúdiť úverové podmienky. Nedávne bankroty bánk skomplikovali snahu centrálnej banky znížiť infláciu bez toho, aby musela ekonomiku poslať do recesie.



Vo štvrtok (6. 4.) index úverových podmienok Asociácie amerických bankárov (American Bankers Association, ABA) klesol na najnižšiu úroveň od začiatku pandémie. To signalizuje, že bankoví ekonómovia očakávajú v nasledujúcich šiestich mesiacoch oslabenie úverových podmienok. To znamená, že banky zrejme budú opatrnejšie pri poskytovaní úverov.



(1 EUR = 1,0915 USD)