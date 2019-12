Bankoví odborári tvrdia, že banky s nimi nerokujú o kolektívnej zmluve

Bratislava 19. decembra (TASR) - Spor o kolektívne zmluvy pracovníkov v bankovom sektore pretrváva. Tvrdí to Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva (OZPPaP), podľa ktorého Slovenská banková asociácia (SBA) nereagovala na návrh zaslanej kolektívnej zmluvy.



Napätie podľa odborárov nepoľavuje. Dôvodom sú pokračujúce rozdielne názory na kolektívne zmluvy zamestnancov v bankovom sektore. Na návrh kolektívnej zmluvy zaslanej SBA však, ani napriek svojej deklarácii o ochote spolupracovať a vyjednávať, asociácia nereagovala. "Hoci sme z našej strany vytvorili a dodali návrh kolektívnej zmluvy, SBA v rozpore so svojím pôvodným tvrdením nevyvinula žiadnu aktivitu ani neprejavila záujem o začatie spoločnej diskusie," tvrdí v stanovisku pre médiá predseda odborového zväzu Svetozár Michálek.



Odborový zväz v návrhu zmluvy požaduje vo všetkých bankách zvýšiť základnú mzdu každého zamestnanca aspoň o infláciu v rokoch 2020 až 2022 a taktiež zvýšiť základnú priemernú mzdu zamestnancov minimálne o tri percentá každý rok. Návrh OZPPaP taktiež zahŕňa zavedenie kontroly mzdových predpisov za účelom odhaľovania mzdovej diskriminácie, kontroly vykonávaných nadčasov a ich preplácania a v neposlednom rade zníženie týždenného pracovného času na 38 hodín a 45 minút. Odbory si od navrhnutých opatrení sľubujú výrazne lepšie podmienky radových zamestnancov a tým pádom aj ich vyššiu spokojnosť a menšiu fluktuáciu.



Odborári tiež upozorňujú, že sektor bankovníctva dosiahol za predošlých osem mesiacov zisk 450 miliónov eur, no napriek tomu má OZPPaP problém individuálne s bankami vyjednať čo i len zvýšenie miezd o infláciu. "Naše požiadavky sú férové, legitímne, vyvážené a v nijakom prípade neohrozia stabilitu finančných domov. Navyše, je pokrytecké, ak sa zastrešujúca banková asociácia aj miestne banky vyhýbajú sociálnemu dialógu, pričom ich zahraničné matky bežne rokujú s odbormi," doplnil Michálek. Vzhľadom na ignorovanie návrhu kolektívnej zmluvy bola podľa OZPPaP predošlá otvorená deklarácia ochoty SBA viesť sociálny dialóg neúprimná a poslúžila len ako strategický ťah na získavanie času.



OZPPaP odmieta akceptovať neúplné riešenia a nepovažuje kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni za funkčné, keďže sa ním ani zďaleka nepokryjú všetci zamestnanci. "Vzhľadom na alarmujúcu situáciu sa nemôžeme uspokojiť s kozmetickými zmenami. Akceptácia kolektívnej zmluvy a zodpovednosti SBA za rokovania s odbormi je len prvým nevyhnutným krokom. My tak aj naďalej budeme tlačiť na širokú škálu opatrení, ktoré zlepšia situáciu zamestnancov v peňažníctve a poisťovníctve," dodal Michálek a avizoval podniknutie ďalších krokov v blízkej budúcnosti.



SBA v septembri tohto roka vydala memorandum o dodržiavaní práv pracujúcich v bankovom sektore. Memorandum podľa SBA ide nad rámec zákonných povinností a sú v ňom uvedené záväzky, ktoré zamestnávatelia v bankovom sektore poskytujú v podobe benefitov ako sektor jednotne. Rieši viaceré oblasti. Napríklad bankový sektor v ňom prehlasuje, že má záujem pristupovať k služobne starším zamestnancom tak, aby mohli dosiahnuť finančné ohodnotenie obdobné ako pri novoprijímaných zamestnancoch pri obdobnej pozícii. Pracovníci by mali byť vo vhodnom čase informovaní aj o hospodárskej situácii spoločnosti, v ktorej pracujú.