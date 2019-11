Bankový odvod by podľa P. Kažimíra mali poslanci obmedziť na rok 2020

Bratislava 27. novembra (TASR) – Zdvojnásobenie a predĺženie bankového odvodu na neurčito, o ktorom by mal parlament rozhodnúť na aktuálnej schôdzi, by mali poslanci časovo obmedziť iba na rok 2020. Povedal to v stredu po rokovaní vlády guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) dúfa, že poslanci schvália bankový odvod v takej podobe, ktorá bude akceptovateľná aj pre finančné trhy a Európsku centrálnu banku (ECB).



"Podľa mňa by bolo naozaj najlepšie, keby poslanci Národnej rady SR obmedzili platnosť a účinnosť takejto právnej úpravy. Keby obmedzili návrh bankového odvodu na čo najkratšie obdobie, možno len na rok 2020," povedal Kažimír. Podľa guvernéra NBS predstavuje súčasné nastavenie bankového odvodu riziko pre komerčné banky, ich ziskovosť do budúcnosti, a tým aj pre ochranu vkladov sporiteľov.



Kamenický dostal v stredu list od ECB, podľa ktorého plánovaný bankový odvod môže ohroziť finančnú stabilitu na Slovensku. "Tento zákon sa nachádza momentálne v NR SR, je v rukách poslancov Národnej rady na čom sa zhodnú a aká bude konečná verzia tohto zákona," priblížil minister.



Podľa Kamenického dala ECB Slovensku dve základné odporúčania. Po prvé, ministerstvo by malo vypracovať rozsiahlejšiu analýzu bankového odvodu. "Druhou požiadavkou bolo, aby bol ukončený v nejakom čase," doplnil Kamenický. "Pevne verím, že konečné riešenie bude také, ktoré bude akceptovateľné aj pre trh, aj pre Európsku komisiu, aj pre Európsku centrálnu banku," dodal minister.