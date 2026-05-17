NBS: Bankový sektor má dostatok kapitálu na financovanie ekonomiky
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Slovenský bankový sektor disponuje dostatkom voľného kapitálu na financovanie domácej ekonomiky. Celková kapitálová primeranosť bankového sektora bola aj ku koncu roka 2025 na veľmi dobrej úrovni 21,2 % rizikovo-vážených aktív. Objem využiteľného kapitálu nad rámec kapitálových požiadaviek dosiahol 1,7 miliardy eur alebo 3,9 % rizikovo-vážených aktív. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom komentári Lokálne systémovo významné banky a ich kapitálové vankúše.
Jednou z úloh NBS je identifikovať banky, ktoré sú pre slovenský bankový sektor systémovo významné a určiť im tzv. kapitálový vankúš. Táto dodatočná požiadavka na kapitál zvyšuje odolnosť najvýznamnejších bánk, ktoré sú pre fungovanie trhu na Slovensku také dôležité, že ich ťažkosti by boli ťažkosťami celého sektora. O novom nastavení kapitálového vankúša pre lokálne systémovo významné banky (Other Systemically Important Institutions, O-SII), platného od roku 2027, rozhodla Banková rada NBS koncom apríla.
Po vyhodnotení údajov k 31. decembru 2025 sa zoznam O-SII v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nemení. Ide naďalej o päť bánk pôsobiacich na Slovensku - Československá obchodná banka (ČSOB), Prima banka Slovensko, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a Všeobecná úverová banka (VÚB).
Zmena vo výške kapitálového vankúša nastala iba v prípade ČSOB. „Ide o zvýšenie kapitálového vankúša pre O-SII z 1,00 % na 1,25 %, ktoré súvisí s prebiehajúcou akvizíciou 365.bank skupinou KBC. Kapitálové vankúše ostatných O-SII zostávajú na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom rozhodnutí,“ konštatovala NBS.
Slovenská sporiteľňa tak bude mať podľa rozhodnutia centrálnej banky naďalej kapitálový vankúš na úrovni 2 %, VÚB v hodnote 1,75 %, Tatra banka zostáva na úrovni 1,50 % a Prima banka Slovensko 0,25 %.
