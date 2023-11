Bankroty firiem v Anglicku dosiahli takmer 14-ročné maximum

Londýn 1. novembra (TASR) - Počet firemných bankrotov v Anglicku a vo Walese dosiahol v 3. štvrťroku druhú najvyššiu úroveň za zhruba 14 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Tá zverejnila najnovšie údaje vládneho úradu Insolvency Service Agency (ISA).



Úrad oznámil, že počet firemných bankrotov v Anglicku a vo Walese vyskočil v 3. štvrťroku medziročne o 10 % na 6208. To je druhý najvyšší počet od skončenia svetovej finančnej krízy z rokov 2008-2009. Najvyšší počet bankrotov za 14 rokov zaznamenali anglické a waleské firmy v 2. štvrťroku. V porovnaní s 2. kvartálom tohto roka bol počet firemných bankrotov v 3. štvrťroku o 2 % nižší.



Dôvodom pokračovania vysokého počtu insolvencií sú úrokové sadzby, ako aj náklady na potraviny a energie. "Ostatné dva kvartály sme zaznamenali najvyššiu mieru insolvencií od 2. štvrťroka 2009," uviedli zástupcovia ISA.



Je to obrat po období pandémie, v ktorom počet firemných bankrotov v Británii prudko klesol. V tom čase totiž vláda schválila viacero programov na podporu firiem, okrem toho sa však v dôsledku protipandemických opatrení obmedzila činnosť mnohých inštitúcií vrátane súdov. Neskôr však firmy začali čeliť rastúcim energetickým a pracovným nákladom, ako aj stagnujúcej ekonomike.



Pod väčšinu bankrotov v 3. kvartáli v Anglicku a vo Walese sa podpísali bankroty prostredníctvom dobrovoľnej likvidácie, keď dôjde k ukončeniu činnosti podniku bez rozhodnutia súdu. To je v súčasnosti najčastejšia forma likvidácie podnikov od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1960.



Na druhej strane, firiem, ktoré ukončili činnosť formou nútenej likvidácie, bolo 735. To je zhruba úroveň spred začiatku pandémie, oproti minulému roku to však znamená zvýšenie o 46 %.