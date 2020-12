Banky avizujú na režim predsviatočných a sviatočných otváracích hodín

Bratislava 18. decembra (TASR) – Banky upozorňujú na svoje otváracie hodiny vo sviatočnom režime a na prípadné zmeny v čase zákazu vychádzania. Pred sviatkami budú pobočky banky VÚB otvorené štandardne, počas sviatkov však dôjde k obmedzeniam. Informoval o tom PR manažér Dominik Miša. Slovenská sporiteľňa obmedzuje otváracie hodiny vo svojich pobočkách v nákupných centrách už od pondelka 21. decembra a takisto prináša prehľad otváracích hodín počas sviatkov. Informoval o tom PR špecialista Michal Kopecký. S obmedzeniami sa klienti stretnú aj v pobočkách Tatra banky.



Na návštevu bánk sa v rámci sprísnených opatrení, ktoré platia od soboty (19. 12.), vzťahuje výnimka. VÚB preto svoje otváracie hodiny nemení, upozorňuje však, že pobočky bude mať zatvorené od štvrtka (24. 12.) do soboty (26. 12.). Na Silvestra budú všetky pobočky VÚB otvorené do 12. hodiny a na Nový rok budú opäť zatvorené, rovnako ako aj v stredu 6. januára.



VÚB upozorňuje aj na to, že ak klient potrebuje, aby platba bola pripočítaná na účet príjemcu ešte tento rok, uhradiť ju treba najneskôr do 31. decembra do 20. hodiny a cez pobočku do 12. hodiny. "Na prevod do inej banky v SR a EÚ na pobočke je potrebné predložiť príkaz do 30. decembra do 18.15 h, pri online platbe alebo prevode tak treba urobiť do 31. decembra do 8.30 h," upozornil Miša.



Počas štátnych sviatkov budú zatvorené aj pobočky Slovenskej sporiteľne. Mimo sviatočných dní a Silvestra budú jej pobočky v nákupných centrách od pondelka 21. decembra do nedele 10. januára otvorené v čase od 10. hodiny do 18. hodiny s hodinovou prestávkou v čase od 13. hodiny do 14. hodiny. Otvárací čas ostatných pobočiek mimo nákupných centier ostáva nezmenený. Na Silvestra budú pobočky otvorené do 12. hodiny.



Ako uviedla na svojej webovej stránke Tatra banka, takisto obmedzuje svoje pobočky v nákupných centrách od pondelka, otvorené budú od 10. hodiny do 18. hodiny. Pobočky mimo nákupných centier ostávajú bezo zmien. Všetky pobočky však bude mať zatvorené od 24. decembra do 27. decembra, potom od 1. januára do 3. januára. Pobočky banka neotvorí ani 6. januára a zatvorené budú aj od 9. januára do 10. januára. Na Silvestra klientov obslúžia do 12. hodiny.