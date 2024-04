Banky by farmárom mali predĺžiť splatnosť pohľadávok do 30. septembra

Bratislava 24. apríla (TASR) - Finančné inštitúcie - banky a leasingové spoločnosti - by farmárom mali predĺžiť splatnosť pohľadávok do konca septembra. Vyplýva to z materiálu Návrh na zabezpečenie spolupráce v oblasti udržania finančnej stability agrosektora z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Agrorezort pristupuje k vymedzeniu všeobecného rámca spolupráce potrebnej pre účely udržania finančnej stabilizácie agrosektora, a to tak, aby finančné prostriedky poskytnuté žiadateľom priamych platieb - poľnohospodárom - zo strany bánk alebo leasingových spoločností mali predlženú dobu ich splatnosti do termínu 30. septembra predstavujúceho konečný termín ich vyplácania.



"Je nevyhnutné, aby ministerstvo vyzvalo na spoluprácu zástupcov právnických osôb podnikajúcich v oblasti bankovníctva a v oblasti dlhodobého prenájmu majetku a minimalizovalo potenciálne riziko spočívajúce v destabilizácii agrosektora v kontexte platobnej schopnosti žiadateľov priamych platieb," dodalo MPRV.