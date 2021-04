Banky čoraz viac evidujú prípady podvodov v podobe phishingu

Bratislava 15. apríla (TASR) - Banky dlhší čas evidujú prípady tzv. phishingu, v rámci ktorého sa podvodníci snažia získať prístupové údaje klientov do elektronického bankovníctva. "Pri takýchto útokoch sa útočník nezameriava na banku a jej systémy, ale na prelomenie ostražitosti klienta a jeho oklamanie s cieľom získania platobných, prihlasovacích alebo iných osobných údajov," hovoril odborník Tatra banky pre oblasť IT bezpečnosti Jozef Úroda. Banky zaznamenali počas obdobia pandémie nového koronavírusu vyšší nárast podvodov.



Úroda uviedol, že jedným z dôvodov môže byť práve hromadný presun do online sveta väčšieho množstva ľudí. V začiatkoch pandémie ochorenia COVID-19 v banke zaznamenali, že sa na webe objavovali falošné e-shopy, ktoré ponúkali rôzne ochranné pomôcky, predovšetkým rúška. Cieľom bolo získať údaje z platobných kariet klientov. Podľa odborníka sú najčastejšie podvody sociálneho inžinierstva.



"Ak sú prostredníctvom nejakej komunikácie vyžadované od klienta nejaké kroky napríklad na aktiváciu nejakej platobnej aplikácie alebo zadanie prihlasovacích údajov, prípadne údajov z platobnej karty, je dôležité uvažovať nad tým, či to nie je podozrivé, či naozaj chce klient takú akciu vykonať. Vždy je lepšie preventívne komunikovať s bankou, overiť si, uistiť sa," pokračoval Úroda.



Vo VÚB banke sa okrem phisingu stretli aj s telefonátmi falošných zamestnancov technickej podpory, ktorí sa snažia od klientov vylákať osobné údaje o platobných kartách. "V poslednej dobe sme registrovali aj oslovovanie klientov na známom inzertnom portáli, ktorým podvodníci namiesto zaplatenia za tovar vezmú údaje o platobnej karte," uviedol PR manažér banky Dominik Miša. Banka dokáže rozpoznať prípadné podvodné platby. To, či sa podvodníkom podarí získať peniaze, závisí aj od obozretnosti klienta a jeho prípadnej rýchlej reakcie na podvod.



ČSOB banka eviduje častejšie prípady pokusov, keď podvodník zneužíva meno Slovenskej pošty alebo iných doručovateľských spoločností a žiada od klienta zaslanie finančnej sumy, ktorou podmieňuje doručenie zásielky. "V týchto prípadoch nejde o priamy útok na systémy a zabezpečenie banky, ale tretia osoba sa snaží podvodom získať priamo prístupové údaje k elektronickému bankovníctvu od klienta, respektíve údaje o platobnej karte, alebo sa ho snaží presvedčiť k prevodu peňazí na iný účet. Preto apelujeme na klientov, aby si na takéto maily dávali naozaj pozor a akékoľvek podozrenie z podvodu okamžite nahlásili banke a na mail nereagovali," dodala hovorkyňa banky Anna Jamborová.