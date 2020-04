Banky dostali takmer 100.000 žiadostí o odklad splátok úverov

Bratislava 29. apríla (TASR) – Banky na Slovensku zaznamenali za dva týždne takmer 100.000 žiadostí o odklad splátok úverov. Informoval o tom člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska Vladimír Dvořáček na brífingu v stredu. Táto štatistika sa týka domácností.



„Zákon o odklade splátok začal platiť 9. apríla. Tu hneď začali žiadosti (o odklad splátok) prudko rásť,“ vysvetlil Dvořáček. K minulému piatku (24. 4.) bol počet žiadostí o odklad splátok úverov 108.000. Ako dodal Dvořáček, tieto žiadosti sú koncentrované do dvoch najväčších bánk, ktoré z tohto celkového počtu dostali 80 % žiadostí.



V prípade nefinančných spoločností, čiže korporátov, bolo žiadostí oveľa menej. „Je tam len niečo cez 3000 žiadostí, pričom asi dve tretiny sú koncentrované do dvoch veľkých bánk a do jednej špecializovanej štátnej banky,“ dodal Dvořáček.