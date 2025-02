Banky mali problém so spracovaním platieb pre výpadok systému ECB

Frankfurt nad Mohanom 28. februára (TASR) - Európske banky mali v piatok problémy so spracovaním platieb. Dôvodom bol bezprecedentný celodenný výpadok systému Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý zabezpečuje toky peňazí v hodnote biliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB vo štvrtok (27. 2.) neskoro večer oznámila, že odstránila zhruba sedemhodinový výpadok svojho platobného systému, ktorý spôsobil, že sa nespracovali transakcie firiem, spotrebiteľov a investorov v hodnote pravdepodobne až biliónov eur.



Tento výpadok poškodil medzinárodnú reputáciu ECB, ktorá stojí za jednou z najdôležitejších svetových mien. Ešte počas piatka sa prejavovali jeho následky.



Takzvaný systém TARGET2 (T2) sa používa na zúčtovanie platieb a finančných obchodov v hodnote viac ako 3 bilióny eur denne. Jeho výpadok znamenal, že transakcie medzi bankami sa nemohli zrealizovať.



Výpadok spôsobil, že niektoré bežné bankové platby, ako sú mzdy, dôchodky či sociálne dávky, sa oneskorili a ich doručenie mohlo trvať o niekoľko hodín dlhšie ako zvyčajne, uviedol hovorca nemeckej centrálnej banky.



Spoločnosť Clearstream patriaca skupine Deutsche Börse, ktorá spracováva obchodovanie s cennými papiermi, ako sú napríklad akcie, a denne uskutoční približne 500.000 transakcií, takisto hlásila oneskorenia. Podľa Clearstream ešte v piatok pociťovali zvyškové dôsledky výpadku, hoci služby už z veľkej časti obnovila.



Incident trval až do piatkového skorého rána, pričom podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou zdržal peniaze odoslané v noci približne o šesť hodín a narušil zúčtovací systém pravdepodobne až na niekoľko dní.



ECB vo svojom vyhlásení vo štvrtok neskoro večer uviedla, že T2 opäť funguje normálne, ale všetky termíny na vyrovnanie platobných tokov sa v ten deň posunuli o niekoľko hodín. Podľa ECB výpadok spôsobila hardvérová porucha.