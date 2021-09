Banky na juhu Európy najviac zasiahnu katastrofy spojené s klímou

Frankfurt nad Mohanom 22. septembra (TASR) - Banky v južnej Európe budú patriť k najviac zasiahnutým, ak sa klimatické zmeny nezmiernia, pretože ich klienti sú najviac vystavení riziku prírodných katastrof ako lesné požiare. Ukázala to v stredu štúdia Európskej centrálnej banky (ECB).



ECB uskutočnila simulácie pre viac ako 1600 bánk z eurozóny, aby zistila, ako by sa vysporiadali s dôsledkami zmeny klímy, akými sú prírodné katastrofy a realizácia opatrení na zníženie emisií.



Zistila pritom, že pravdepodobnosť „nesplácania bankových pôžičiek“ sa počas nasledujúcich 30 rokov zvýši o 7 % pri scenári, ktorý počíta s tým, že sa neurobí nič pre obmedzenie zmeny klímy.



Toto číslo by však bolo zhruba dvakrát vyššie v štyroch krajinách. ECB ich nemenovala, ale graf v správe ukazuje, že najvyšší podiel spoločností vystavených rizikám vyplývajúcim zo zmeny klímy majú Grécko, Portugalsko, Španielsko a Malta.