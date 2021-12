Bratislava 22. decembra (TASR) - Banky na Vianoce pomáhajú ľuďom v núdzi prostredníctvom spolupráce i priamej podpory. Zároveň motivujú svojich zamestnancov k dobročinnosti.



Slovenská sporiteľňa sa spolu s hlavným mestom Bratislava rozhodli podporiť organizácie pomáhajúce ľuďom v núdzi, ktorí nemajú domov. Do čerstvo vyhlásenej verejnej zbierky je možné prispieť ľubovoľnou sumou a Slovenská sporiteľňa "každé euro znásobí do výšky 15.000 eur". Pôvodne plánovala sporiteľňa spolu s mestom Bratislava pomôcť ľuďom bez domova počas Hlavného vianočného trhu. Z každej bezkontaktnej platby malo 10 centov putovať na pomoc neziskovým organizáciám Vagus, Depaul a Proti prúdu. Keďže však vianočné trhy boli pre pandémiu zrušené, obaja partneri sa dohodli na alternatívnom riešení.



ČSOB tento rok podporuje Nadáciu Detského kardiocentra. Za každé prvé prihlásenie sa do aplikácie banky, ktoré klienti v tomto predvianočnom období urobili, bolo na jej konto v mene nadácie pripísaných desať centov. "Po našom navýšení o náš ďalší príspevok, sme prostredníctvom našej nadácie podporili kardiocentrum sumou 20.000 eur," uviedla hovorkyňa banky Anna Jamborová. Detské kardiocentrum podporili aj zamestnanci, ktorí spolu so svojimi rodinami a v spolupráci s ilustrátorom Ďurom Baloghom vytvorili maľovanky pre deti v detskom kardiocentre.



VÚB banka pomohla zabezpečiť vianočné darčeky deťom, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Zamestnanci banky sa zapojili do Vianočného darcovstva a kúpili deťom to, čo si želajú nájsť pod Vianočným stromčekom. Zakúpili tak vianočné darčeky deťom zo sociálne slabších rodín, rodičom samoživiteľom, týraným matkám a otcom s deťmi. "Veľa detí žije v ťažkých životných podmienkach, nemajú zabezpečené základné potreby na život. Organizácia WellGiving pomohla s koordináciou, komunikáciou a zozbieraním vianočných želaní. Od decembra minulého roka sa zrealizovali už štyri darcovstvá," konštatoval PR manažér banky Dominik Miša.



Tatra banka sa zapojila do materiálnej zbierky pre rôzne neziskové organizácie, ktorú organizuje Nadácia Pontis. "V čase vianočných sviatkov organizujeme už štvrtý rok obľúbenú aktivitu Stromček splnených prianí, v rámci ktorej ako zamestnanci kupujeme vianočné darčeky na želanie pre deti z CDR (centrá pre deti a rodiny). Tento rok splníme priania tisícke detí zo sedemnástich CDR po celom Slovensku," reagovala PR manažérka banky Nadežda Palusová.



UniCredit Bank v spolupráci s UniCredit Foundation vyhlasuje vždy v polovici októbra zamestnanecký program Gift Matching Program. V rámci programu môžu zamestnanci banky, lízingu aj factoringu zorganizovať finančné zbierky zamerané na podporu neziskových organizácií zo svojho okolia. "Spoločnou témou podpory neziskových organizácií sú deti a mladí do 18 rokov, ale aj neziskové organizácie, ktoré ovplyvnila pandémia. Tento rok v rámci programu podporili zamestnanci 31 projektov neziskových organizácií z Česka a Slovenska. Spoločne vyzbierali desiatky tisíc eur. Tento program končí pred Vianocami," dodala hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková.