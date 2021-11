Banky odporúčajú počas lockdownu využívať elektronické bankovníctvo

Bratislava 26. novembra (TASR) – Banky počas lockdownu odporúčajú využívať elektronické bankovníctvo. Pri bankových službách došlo k zmenám otváracích hodín a niektoré banky prevzali postupy už z predchádzajúceho lockdownu.



Tatra banka pristúpila k zmene otváracích hodín niektorých pobočiek. Pobočky v nákupných centrách sú počas pracovného týždňa otvorené v skrátených časoch. Ide o časy od 9.00 do 17.00 h alebo od 10.00 do 18.00 h v závislosti od štandardu, v ktorom sú otvorené aj mimo lockdownu. "Počas víkendu sú tieto pobočky zatvorené. Kamenné pobočky, čiže pobočky mimo nákupných centier, sú otvorené bez zmeny," uviedla hovorkyňa banky Simona Miklošovičová. Dodala, že klientom taktiež odporúčajú, aby v maximálnej miere využívali digitálne kanály. V prípade potreby hotovosti majú k dispozícii bankomaty, prostredníctvom niektorých z nich môžu uskutočniť aj vklady.



ČSOB pokračuje v režime, ktorý nastavil v úvode novembra, a to je odporúčanie zamestnávateľa pracovať primárne z domu. To väčšina zamestnancov využívala pred súčasným lockdownom. "V prípade pobočiek postupujeme v súlade s nariadeniami a odporúčaniami autorít. Otváracie hodiny pobočiek aktuálne prehodnocujeme. Aj naďalej platí, že klientom odporúčame využívať prioritne elektronické bankovníctvo. Na posilnenie elektronickej komunikácie a rozšírenie jej možností sme sa výrazne zamerali hneď v prvej vlne pandémie," konštatovala hovorkyňa banky Anna Jamborová.



Pobočky 365.bank sú aktuálne v režime, v akom fungovali aj doteraz, čiže so zachovaním všetkých bezpečnostných opatrení, ktoré sú v platnosti. "Elektronické služby sú klientom dostupné prostredníctvom mobilnej aplikácie, ako aj internetbankingu, respektíve telefonickej infolinky. Ako banka máme zároveň väčšinu procesov nastavených na princípe mobile first, takže klienti vedia vyriešiť takmer všetko v aplikácii," komentovala PR manažérka banky Linda Valko Gáliková.



UniCredit Bank minimalizovala obsadenosť hlavných budov ma minimum. "Máme zavedené všetky potrebné pravidlá testovania pre zamestnancov, maximálnu bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel na pobočkách," vysvetľuje hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková s tým, že majú nastavené všetky pravidlá a zdravie, ochrana klientov, zamestnancov sú pre banku prioritou.



Všetky pobočky Slovenskej sporiteľne (SLSP) zostávajú počas lockdownu otvorené podľa štandardných otváracích hodín. Výnimkou sú štyri pobočky v bratislavských obchodných centrách, kde sa čas zatvorenia posúva z 21.00 na 20.00 h. Banka ďalej odporúča využívať služby cez telefón a počítač, vkladať cez vkladomaty, uprednostňovať bezkontaktné platby a v prípade núdze využiť klientske centrum.