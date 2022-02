Banky: Okamžité platby nie sú drahšie, pomôžu aj drobným podnikateľom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 1. februára (TASR) - Okamžité platby už fungujú od utorka aj na Slovensku, do systému sa zapojili prvé tri firmy s bankovými licenciami, a to VÚB, Tatra banka a Slovenská sporiteľňa. Spolu s Tatra bankou bude možné realizovať instantné platby aj v Raiffeisen banke. Banky deklarujú, že okamžité platby nebudú drahšie. Výhody vidia v rýchlosti, čo pomôže aj drobným podnikateľom.Senior PR špecialista Slovenskej sporiteľne Michal Kopecký v reakcii pre TASR uviedol, že okamžité platby uľahčia život ľuďom napríklad pri vyrovnávaní sa s kolegami za spoločný obed alebo darček.ilustroval. Ľudia, ktorí pri online nákupoch na internete uprednostňujú pred platbou kartou prevod z účtu, zase môžu dostať objednaný tovar skôr, pretože obchodník bude mať peniaze na účte okamžite a môže tovar hneď aj zabaliť a poslať.Významné benefity vidí Kopecký aj pri firmách a podnikateľoch.dodal Kopecký.Klienti Slovenskej sporiteľne nemusia pre zavedenie možnosti okamžitých platieb urobiť nič, bude to dostupné automaticky v systéme George. Možnosť odoslať platbu ako štandardný prevod zostane.dodal Kopecký.PR manažér VÚB banky Dominik Miša takisto vyzdvihol rýchlosť, platba by mala byť zrealizovateľná za pár sekúnd.dodal Miša. Ako ďalší príklad uľahčenia života pomocou okamžitých platieb Miša uviedol aj rýchlejší príchod výplaty.Tatra banka vyzdvihla, že okamžité platby poslúžia aj ako pohotovostný prevod v prípade núdzovej situácie.skonštatovala banka s tým, že pre klientov Tatra banky aj Raiffeisen banky sú okamžité platby spoplatnené rovnako ako tie klasické.dodala banka.Samotný povolený limit na okamžitú platbu je na úrovni 100.000 eur, pri platbe cez online bankovníctvo 5000 eur. Tatra banka však deklaruje obozretnejší prístup, preto uvádzajúci limit na takéto platby cez mobilnú aplikáciu banky alebo internet banking stanovila na 500 eur na deň. Limit chce zvyšovať postupne.