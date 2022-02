Banky poskytli uhoľnému priemyslu za takmer tri roky vyše 1,5 bil. USD

Šanghaj 15. februára (TASR) - Finančné inštitúcie poskytli uhoľnému priemyslu za takmer tri roky viac než 1,5 bilióna USD (1,32 bilióna eur). Mnohé z nich pritom prisľúbili spoluprácu na znižovaní emisií skleníkových plynov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá vychádzala zo správy 28 mimovládnych organizácií.



Banky poskytli spomínaný objem financií od januára 2019 do novembra 2021, uvádzajú mimovládne organizácie. Zníženie produkcie uhlia je pritom kľúčové na obmedzenie produkcie skleníkových plynov a dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.



Banky však pokračujú vo financovaní firiem pôsobiacich v uhoľnom priemysle, či je to priamo ťažba, obchodovanie s uhlím alebo doprava. Počet ich "uhoľných" klientov dosahuje viac než 1030.



"Banky zvyčajne argumentujú tým, že chcú pomôcť svojim klientom pri prechode od uhlia k ekologickejším zdrojom, realita je však taká, že prakticky žiadna z týchto firiem sa o to neusiluje," uviedla Katrin Ganswindtová, šéfka finančného výskumu z nemeckej environmentálnej skupiny Urgewald. "A dokiaľ im bankári budú vypisovať bianco šeky, potom ani nemajú na takýto prechod žiadnu motiváciu," dodala.



Štúdia zároveň ukázala, že najväčšou mierou podporujú uhoľný priemysel banky v šiestich krajinách - Číne, USA, Japonsku, Indii, Británii a Kanade. Tie sa na celkovom objeme financií pre uhoľný sektor podieľali 86 %.



Za zhruba tri roky poskytli banky financie vo forme priamych úverov a upisovania. V prvom prípade poskytli firmám v uhoľnom priemysle 373 miliárd USD, pričom najviac financií zabezpečili japonské banky Mizuho Financial a Mitsubishi UFJ Financial.



Prostredníctvom upisovania získali firmy v uhoľnom priemysle približne 1,2 bilióna USD. V tomto prípade vedú čínske banky a medzi nimi Priemyselná a obchodná banky Číny (ICBC).



(1 EUR = 1,1345 USD)