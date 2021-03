Banky poskytli v rámci štátnych záruk úvery za takmer 800 miliónov eur

Bratislava 9. marca (TASR) - Podnikateľský úver so zárukami štátneho Slovak Investment Holding antikorona záruka 2. (SIHAZ 2.) je nasledovníkom rovnomenného predchodcu (SIHAZ 1.), ktorý v spolupráci so štátnym holdingom ponúkajú viaceré komerčné banky. V prípade predchodcu je týchto bánk osem, v druhom 11. Zapojili sa teda takmer všetky banky na Slovensku, ktoré poskytujú financovanie malým a stredným podnikom.



"SIH hodnotí tento program ako úspešné nadviazanie na program SIHAZ 1., ktorý bol prvou podpornou schémou na Slovensku. Prvá zmluva s bankou v jeho rámci bola podpísaná necelých 6 týždňov od prvého potvrdenia výskytu ochorenia COVID-19 na našom území. Celkovo bola schéma funkčná a k dispozícii bankám i ich klientom počas 112 dní, teda menej ako 4 mesiace od potvrdenia prvého prípadu ochorenia v krajine," priblížil podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ SIH Peter Dittrich.



Na základe týchto záruk poskytujú následne banky firmám zvýhodnené úvery na prekonanie dôsledkov pandémie nového koronavírusu. V rámci SIHAZ 1. poskytli banky 2393 úverov v hodnote 343,6 milióna eur. Počet poskytnutých úverov v rámci SIHAZ 2. je 5648 v hodnote 438,4 milióna eur.



"Jednej firme je väčšinou poskytnutý na základe týchto schém len jeden úver, zriedkavo kombinácia kontokorentu a splátkového úveru. Dá sa teda konštatovať, že schémy SIHAZ umožnili podporiť okolo 8000 slovenských spoločností postihnutých pandémiou ochorenia COVID-19 v celkovej sume blížiacej sa 800 miliónom eur," pokračuje Dittrich.



"Vzhľadom na skutočnosť, že koronakríza stále trvá a spoločnosti naďalej trpia jej následkom, takisto vzhľadom na úspech programov a tiež fakt, že niektoré banky uprednostňujú schému SIHAZ 1., zatiaľ čo iné SIHAZ 2., budú obe schémy naďalej pokračovať. Umožňuje to aj predĺženie Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci zo strany Európskej komisie," dodáva Dittrich.