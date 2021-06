Banky pracujú na pretavení udržateľnosti a ekológie do produktov

Bratislava 12. júna (TASR) – Banky na Slovensku postupne pracujú na pretavení udržateľnosti a ochrany životného prostredia do svojich produktov. Princípy podpory ekológie realizujú rôznymi spôsobmi, od bezpapierových procesov až po zelené hypotéky.



Podľa VÚB banky je najlepšou cestou využitie tzv. zelených technológií, ktoré šetria okrem zdravia a planéty aj peniaze klientov. Zelenú hypotéku od banky môžu klienti získať, ak investujú časť prostriedkov pri nadobudnutí, výstavbe alebo rekonštrukcii do zelenej technológie. "Ako banka sme si povedali, že ideme do zelených tém, chceme sa im venovať a rozvíjať ich. Predbehli sme trh, ale táto téma bude určite čoraz viac rezonovať," konštatovala vedúca úverových produktov banky Angelika Farkašová.



Zelené technológie akceptované v prípade žiadosti o zelenú hypotéku sú vetranie rekuperáciou, solárne kolektory na ohrev vody, fotovoltaické články na výrobu elektrickej energie, kotly na biomasu, nízkoenergetické, resp. pasívne domy s energetickým certifikátom A0 a A.



Banka 365.bank koncipuje procesy a produkty tak, aby boli digitálne, bezpapierové, bezplastové. Vďaka digitálnej karte klienti nepotrebujú mať klasickú plastovú platobnú kartu. Všetky platby v kamenných obchodoch, výbery z bankomatov či nákupy na internete vybavia aj bez jej fyzickej verzie. Princíp udržateľnosti reflektuje aj digitálny účet.



"V budúcnosti pritom uvažujeme aj o podpore zelených hypoték. Pripravujeme tiež investovanie do ekofondov a ďalšie aktivity, ktoré budú zamerané primárne na udržateľnosť," uviedla hovorkyňa banky Linda Valko Gáliková. Ambíciou finančného domu je stať sa uhlíkovo neutrálnou bankou, čo znamená implementáciu ekologických procesov a princípov smerom ku klientom, naprieč interným a dodávateľsko-odberateľským prostredím banky.



Unicredit Bank sa svojou činnosťou podieľa na financovaní prechodu na nízkouhlíkové a inkluzívnejšie hospodárstvo. Banka sa zaviazala k trvalej udržateľnosti interne aj externe v súlade s oblasťou sociálnych, environmentálnych a riadiacich faktorov (ESG). "Faktory ESG sú integrované do všetkých našich činností s jasnými cieľmi a záväzkami od poskytovania úverov po riadenie rizík, ako aj do dlhodobých motivačných plánov vrcholového manažmentu našej skupiny," konkretizovala hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková. Zahŕňa to tiež bankovníctvo so sociálnym dosahom, udržateľné finančné nástroje a poradenstvo, úvery na energetickú efektívnosť a produkty udržateľného investovania a poradenstva.