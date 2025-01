Banky priebežne spracúvajú hypotéky, čakajú na plnú funkčnosť katastra

Bratislava 15. januára (TASR) - Banky na Slovensku aj počas problémov s katastrom nehnuteľností pokračujú v prijímaní a spracovaní žiadostí o hypotéky. Možnosť ich čerpania je však naďalej obmedzená, kým katastrálny systém nezačne fungovať naplno. Finančné domy sú v tejto súvislosti pripravené predĺžiť lehoty alebo odpustiť poplatky za ich nedodržanie v prípade čerpania či záujmu o predčasné splatenie.



"Za VÚB stále platí, že schvaľovanie žiadosti o hypotekárny úver funguje v podstate bez komplikácii a zdržania. Čerpanie úveru však bude možné, až keď katastre začnú povoľovať vklady aj v rámci ich systému, čo sa zatiaľ nedeje aj napriek čiastočnému rozbehnutie úradov," uviedol pre TASR jej PR manažér Dominik Miša.



Avizoval, že aj keď nejde o chybu banky, klientom, ktorí v rámci refixácie nestihnú vyplatiť úver, odpustia poplatok. "Rovnako klientom nehrozia žiadne sankcie zo strany banky, keď dôjde k posunutiu čerpania úveru," doplnil Miša.



"ČSOB počas nefunkčnosti/postupného obnovovania katastra nehnuteľností prijíma a spracováva žiadosti o úver od klientov, ako je štandardne zaužívané. K schváleniu či poskytnutiu finančných prostriedkov však môže pristúpiť len na základe potvrdenia potrebných náležitostí od katastra nehnuteľností," priblížil pre TASR Juraj Štefanovič, PR špecialista ČSOB. Banka podľa neho neprestala schvaľovať a poskytovať finančné prostriedky klientom, avšak len do fázy, pokiaľ to bolo a je počas nefunkčnosti a postupného obnovovania katastra možné.



V prípade, že klient nemôže úver predčasne splatiť k dátumu obnovy fixácie úrokovej sadzby z dôvodu nefunkčnosti katastra nehnuteľností, po obnovení jeho činnosti bude môcť o predčasné splatenie úveru požiadať znovu. ČSOB si v takomto prípade nebude nárokovať uhradenie poplatku spojeného s predčasným splatením.



"Banka nebude sankcionovať klientov za prípadné posuny v čerpaní a nebude pripravovať ani dodatky k zmluvám v súvislosti s posunmi v čerpaní. ČSOB po úplnom obnovení funkčnosti katastra umožní klientom predĺžiť lehotu na čerpanie (ak to bude potrebné) tak, aby mali dostatočný časový priestor na zabezpečenie požadovaných dokladov," dodal Štefanovič.



Tatra banka upozornila na to, že aktuálne funguje iba obmedzený počet katastrálnych odborov príslušných okresných úradov a informácie nie sú prístupné na webových stránkach, pracuje preto s papierovými podkladmi, ktoré postupne začínajú vydávať vybrané okresné úrady. Klienti môžu aj naďalej pri splnení podmienok čerpania úveru podávať žiadosti o jeho čerpanie, uviedla pre TASR hovorkyňa banky Simona Miklošovičová.



"V prípade čerpania na základe podaného návrhu na vklad je potrebné zo strany klienta k čerpaniu úveru predložiť originál návrhu na vklad zmluvy o záložnom práve s vyznačením jeho prevzatia príslušným okresným úradom aj s vyznačením čísla konania pod "V" a s preukázaním zaplatenia príslušného správneho poplatku, originál výpisu z listu/listov vlastníctva nie staršieho ako 15 dní k zakladanej nehnuteľnosti s vyznačením plomby potvrdzujúcej začatie konania o povolenie vkladu záložného práva ako prvého v poradí, vrátane splnenia ostatných podmienok čerpania úveru," priblížila hovorkyňa. Podobne musia klienti predložiť originály viacerých dokumentov aj pri čerpaní na základe Rozhodnutia o povolení vkladu.



"Lehoty na poskytnutie a čerpania úverov budú automaticky posunuté o dobu trvania výpadku. To platí aj pri postupne čerpaných úveroch. Nebude pritom potrebné zo strany klienta podpisovať dodatky k zmluve, banka spracuje danú zmenu automaticky," vysvetlila Miklošovičová.



Slovenská sporiteľňa ešte v utorok (14. 1.) informovala, že mohla prvým klientom uvoľniť peniaze z hypotéky po tom, ako katastre nehnuteľností začínajú postupne fungovať, aj keď poskytujú iba papierové potvrdenia na lokálnej úrovni. "Z okresného katastrálneho úradu nám priniesli papierové potvrdenie o Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností s číslom konania (nestačí iba písmeno V, musí za ním byť uvedené aj číslo) a originál listu vlastníctva. Oba dokumenty musia byť aktuálne a s pečiatkou úradu," priblížila hovorkyňa banky Marta Cesnaková.



Tieto dokumenty porovnáva sporiteľňa s poslednými dostupnými online dátami. "Ak nám aj ďalší klienti donesú takto potvrdené dokumenty z Katastra nehnuteľností, sme pripravení odsúhlasiť im čerpanie úveru," doplnila Cesnaková.



Pracoviská katastrálnych odborov boli od minulého týždňa dočasne zatvorené pre rozsiahly kybernetický útok, ktorý zasiahol ich informačný systém. Vláda deklarovala, že dáta sú zálohované a riziko zmien vlastníckych údajov nehrozí. Kataster postupne obnovuje prevádzku od pondelka (13. 1.).