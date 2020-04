Banky pripravili pre koronakrízu viaceré riešenia pre svojich klientov

Bratislava 11. apríla (TASR) - Banky na Slovensku pristúpili k rôznym opatreniam, ktoré majú pomôcť klientom zvládnuť krízu v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Okrem toho, že zo zákona budú môcť klientom odpustiť splátky úverov, niektoré upravili aj zľavy a poplatky za využívanie účtu, ponúkajú aj biznisúvery či dlhšie lehoty na vybavenie si niektorých záležitostí.



Podľa údajov portálu Finančná hitparáda od marca do júna zmenili alebo avizuje zmeny cenníkov už päť bánk. "Poštová banka a Tatra banka zmenili cenníky už v marci, Prima banka avizuje zmenu od 1. mája a Slovenská sporiteľňa a VÚB banka avizuje zmenu k 1. júnu. Medzitým už Tatra banka stihla aj mimoriadne dočasne až do odvolania pozastaviť účinnosť zmien niektorých poplatkov a uplatňovať ich v pôvodnej výške," vymenoval pre TASR odborník portálu Finančná hitparáda Martin Švidroň.



Niektoré služby sa však nevyhli zdraženiu. "Opäť rástli predovšetkým poplatky za hotovostné a bezhotovostné operácie vykonávané na pobočkách bánk," upozornil Švidroň. Zároveň väčšina bánk v súčasnosti podľa jeho slov sprísňuje podmienky na získanie úveru, keďže sa z jedného dňa na druhý v niektorých odvetviach rozpadlo overenie príjmu žiadateľa.



Ľudia však majú možnosti, ako na bankových poplatkoch ušetriť. Švidroň radí využívať najmä online služby a pobočky bánk využívať len v nevyhnutných prípadoch. "Odporúčam klientom skontrolovať si podmienky na získanie účtu zadarmo a pravidelne kontrolovať zmeny cenníkov a poplatkov. V súčasnosti sú zmeny takmer na dennej báze," doplnil odborník.



Vďaka novej legislatíve si však budú môcť klienti požiadať o odklad splátky úveru až na 9 mesiacov. "VÚB banka bola plne prítomná na rokovaniach medzi bankami a štátom a aktívne spolupracovala na príprave nového zákona. My sme ako prvá banka na trhu rozhodli o poskytovaní odkladov splátok, takže túto formu sme už predstavili. Teraz očakávame, že nový zákon toto všetko potvrdí, prinesie ešte nejaké vylepšenia, ako predĺženie maximálneho odkladu až na 9 mesiacov a výrazne zjednoduší proces podávania žiadosti o odklad," doplnil hovorca banky Dominik Miša.



ČSOB podľa slov jej hovorkyne Anny Jamborovej pristúpila k viacerým úpravám a predĺženiu lehôt pri vybavovaní hypotekárnych úverov v prospech klienta. Vymenovala, že banka posúva všetky záväzky vyplývajúce z úveru na bývanie, posúva sa podpis zmluvnej dokumentácie, ľudia majú mať aj viac času na nájdenie si nehnuteľnosti.



Finančné domy sa snažia reagovať na koronakrízu aj inými riešeniami. "Uvedomujeme si výnimočnú situáciu súvisiacu s opatreniami proti šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 a jeho vplyvy na podnikateľský sektor v našej krajine. Pozastavením účinnosti zmien niektorých poplatkov a ďalšími opatreniami chceme našim klientom pomôcť ľahšie zvládnuť túto bezprecedentnú situáciu a zmierniť jej následky," uviedol člen predstavenstva Tatra banky zodpovedný za korporátne bankovníctvo Marcel Kaščák.



V ponuke bank sú aj rôzny typy úverov, ktoré majú klientom pomôcť preklenúť horšie obdobie, klienti môžu na trhu nájsť aj balík na využívanie elektronických riešení. "Našim cieľom v týchto náročných dňoch je pomôcť firmám a podnikateľom znovu naštartovať ich podnikanie a zachrániť ich príjmy vďaka online predaju a bezhotovostnému plateniu. Spolu s našim partnerom Global Payments sme pripravili niekoľko užitočných e-riešení pre firmy aj podnikateľov, ktoré im pomôžu aj v súčasnosti predávať," dodala Martina Zrníková, ktorá je v Slovenskej sporiteľni zodpovedná za biznis účty.