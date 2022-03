Banky realizujú aktivity na pomoc ľuďom z Ukrajiny

Bratislava 1. marca (TASR) – Banky na Slovensku realizujú aktivity na pomoc ľuďom na Ukrajine. ČSOB aktuálne realizujeme finančnú zbierku pre humanitárnu organizáciu Človek v ohrození medzi zamestnancami. Tatra banka, VÚB či 365.bank sa do pomoci zapojili viacerými spôsobmi.



"Každé jedno euro, ktorým prispejú na tento účel, znásobíme príspevkom našej ČSOB nadácie. Banka zároveň neúčtuje poplatky za cezhraničné platby na Ukrajinu, čím chce klientom uľahčiť poskytovanie finančnej pomoci," uviedla hovorkyňa banky Anna Jamborová.



VÚB banka zas pripravila účet, na ktorý môžu ľudia posielať finančnú pomoc, taktiež pomáha kolegom zo sesterskej banky Pravex Bank a aj ľuďom prichádzajúcim na Slovensko priamo na hraniciach s ubytovaním. "Zhromaždili sme množstvo materiálnej a finančnej pomoci, ktorú posielame tam, kde je najviac potrebná, ďalšie kroky čoskoro bližšie predstavíme. Taktiež koordinujeme situáciu so ZMOS, obcami a mestami, nielen na východnom Slovensku, a s kolegami z Maďarska a iných krajín, kde pôsobí skupina Intesa Sanpaolo," konštatoval PR manažér banky Dominik Miša.



Tatra banka má rozpracovaných viacero aktivít, ktorých cieľom je podpora a pomoc ľuďom z Ukrajiny. Jednou je pomoc ukrajinským kolegom. Táto forma zahŕňala výzvu v podobe dobrovoľníkov z radov zamestnancov. "Časť z nich sa už cez víkend presunula na východnú hranicu. Vo Vyšnom Nemeckom postavili stan, aby boli pre utečencov a našich kolegov dobre rozpoznateľní. Sú pripravení vyzdvihnúť ich aj na ostatných dvoch hraničných priechodoch, koordinujú sa cez narýchlo zriadenú internú linku call centra," poznamenala hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová. Zároveň poskytujú pomoc pri prechode hraníc a transporte kolegov spolu s ich rodinami do bezpečia. Pomoc však poskytujú aj ďalším ukrajinským občanom. Zabezpečujú ubytovanie, stravovanie, úvodné balíčky prvej pomoci a všetko, čo ľudia z Ukrajiny práve potrebujú.



365.bank sa aktívne zaoberá viacerými finančnými, ale aj nefinančnými formami pomoci a je v kontakte s viacerými protistranami. "Ako banka chceme priniesť konkrétne riešenia," komentovala PR manažérka banky Linda Valko Gáliková.