Banky rozširujú ponuky online produktov, prispôsobujú sa digitalizácii

Bratislava 27. júla (TASR) - Spotrebitelia v dôsledku pandémie fungujú a nakupujú vo väčšej miere on-line. Presmerovanie nákupu spotrebného tovaru z kamenných obchodov do e-shopov malo za následok zvýšenie podielu on-line platieb. Tejto situácii sa pritom prispôsobujú aj samotné banky a rozširujú svoje ponuky on-line produktov. Centrálna banka predpokladá, že sa platby budú ešte viac presúvať do digitálu.



Poštová banka v rámci digitalizácie pripravila svojim klientom on-line spotrebný úver. "Celý proces vybavenia úveru sa odohráva v digitálnom prostredí v rámci internetbankingu bez nutnosti návštevy pošty," vysvetlila výkonná riaditeľka banky Melinda Burdanová. V prípade nejasností nebude potrebná klientova fyzická prítomnosť v banke, pracovníci ho kontaktujú telefonicky. Klient má možnosť podpísať zmluvu elektronicky v internetbankingu.



Klienti ČSOB výrazne komunikujú a využívajú služby banky prioritne on-line. Najväčšie zastúpenie spomedzi klientov majú tí, ktorí na to využívajú iba mobilnú aplikáciu, nie štandardný internetbanking. "Dnes už môžeme povedať, že väčšinu služieb spojených so správou financií si klienti môžu vybaviť z pohodlia domova, bez potreby osobnej návštevy pobočky. On-line si môžu zriadiť kompletne svoj osobný účet, pravidelné investovanie, poistenie, spotrebný úver, požiadať o hypotéku alebo si napríklad cez našu mobilnú aplikáciu môžu zakúpiť aj lístky na verejnú dopravu," skonštatovala hovorkyňa banky Anna Jamborová. Banka taktiež ponúka účet, ktorý si klienti môžu zriadiť výlučne on-line a ktorý je určený pre klientov, ktorí komunikujú s bankou hlavne na diaľku.



Proces digitalizácie a elektronického bankovníctva vo VÚB banke sa urýchlil počas pandémie. "Dnes si cez aplikáciu klient vyberie hotovosť z bankomatu bez použitia karty, pošle si faktúru priamo do aplikácie a tá rozozná platobné údaje, dá sa ľahšie volať na call centrum, keďže automaticky je klient autentifikovaný a celý telefonát sa tak skráti o niekoľko minút," povedal hovorca banky Dominik Miša. Prostredníctvom aplikácie majú klienti možnosť kontaktovať banku s akoukoľvek požiadavkou. Okrem podpisu potrebných dokumentov sa dá v banke na diaľku vybaviť aj žiadosť o aktualizáciu osobných údajov, zriadenie nového účtu pre existujúcich klientov, úpravy na účte, zriadenie sporiaceho účtu, zriadenie či zmeny povoleného prečerpania na účte, či vydanie kreditnej karty alebo aj požiadať o novú bezúčelovú pôžičku.



UniCredit bank ponúka klientom konto, ktoré si môžu založiť on-line aj z mobilných zariadení. Stačí zadať osobné údaje, nahrať doklad totožnosti a odpovedať na 10 otázok. Po identifikácii klienta a povinných kontrolách klientovi banka otvára klientovi účet a informujeme ho e-mailom. "Spustenie nového akvizičného kanálu na slovenskom trhu tak po novom umožní klientom otvoriť si náš bežný účet pomocou počítača alebo mobilného telefónu kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vďaka identifikácii klienta prostredníctvom "selfie identifikácie" si, navyše, založia účet okamžite bez nutnosti čakania," dodala hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková.