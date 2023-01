Banky sú pripravené zvládnuť nárast strát z nesplácaných úverov

Bratislava 11. januára (TASR) - Banky pôsobiace na Slovensku sú odolné a pripravené zvládnuť prípadný nárast strát z nesplácaných úverov. Disponujú totiž pomerne výrazným vankúšom voľného kapitálu vo výške 3,5 % rizikovo vážených aktív. Dostatočná úroveň kapitálu sa týka aj sektora poisťovní. Vyplýva to zo správy Národnej banky Slovenska (NBS) o finančnej stabilite k novembru minulého roka, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie.



Ústrednou témou správy je inflácia a s ňou spojený nárast úrokových sadzieb. "Spolu s vojnou na Ukrajine a slabnúcou ekonomikou predstavujú hlavné faktory ovplyvňujúce finančnú stabilitu na Slovensku," konštatovala v materiáli centrálna banka.



Aktuálny vývoj má na finančnú stabilitu podľa NBS tri významné dôsledky. Prvým je nárast kreditného rizika spojený so zhoršením finančnej situácie časti podnikov a domácností. Druhým je ochladenie na trhu úverov a nehnuteľností, tretím postupné zhoršovanie likvidity bánk.



"Riziko zhoršenia finančnej situácie rastie najmä v časti podnikového sektora. Dosah aktuálneho prudkého rastu cien na jednotlivé podniky bude značne rôznorodý, závisí od schopnosti preniesť vyššie náklady na zákazníkov," vysvetlila centrálna banka.



V sektore domácností sú podľa nej riziká v porovnaní s podnikmi zatiaľ nižšie. Tempo rastu ich výdavkov je pozvoľnejšie a rovnomernejšie, čo vytvára priestor na prispôsobenie sa.



Rastúce úrokové sadzby zatiaľ vplývali najmä na trh hypoték, kde je ich rast pomerne prudký. Jarná vlna úverovania a refixácií opadla a aktuálne je aktivita v tejto oblasti nižšia ako pred rokom. "Dopyt po hypotékach znižuje aj ekonomická neistota. S tým súvisí aj zastavenie strmého rastu cien na realitnom trhu," doplnila NBS.



Podnikové úvery naopak stále dynamicky rastú, najmä vďaka komerčným nehnuteľnostiam a krátkodobým úverom. Aj pri nich však sadzby začali postupne rásť.



Centrálna banka upozornila, že po dlhšom čase sa do popredia dostáva aj otázka likvidity a ceny zdrojov. "Aktuálne majú banky dostatok stabilných zdrojov, ale trendy sú jednoznačne negatívne. Hlavnou zmenou je, že pred vyše rokom sa prakticky zastavil rast vkladov domácností," pripomenula NBS. Banky zároveň čelia rastúcej cene dlhodobých zdrojov, špeciálne pre krajiny strednej a východnej Európy (SVE).



Nepriaznivý vývoj na globálnych finančných trhoch tiež spôsobil, že sa výkonnosť dôchodkových fondov na Slovensku dostala do záporných čísiel. Správcovia fondov tak v poslednej dobe investovali konzervatívnejšie ako v minulosti.



"Pre stabilitu kolektívneho investovania bolo dôležité, že napriek istému spomaleniu nečelili tieto fondy masívnemu výberu podielov. Záujem investorov sa naďalej sústredil na akciové a čiastočne aj realitné fondy," dodala centrálna bank.