Banky UBS a BofA skresali odhady v oblasti úrokových sadzieb v USA

Washington/Bern 23. marca (TASR) - Americká banka Bank of America (BofA) a švajčiarska UBS zredukovali pôvodné odhady vývoja úrokových sadzieb v USA po tom, ako americká centrálna banka tento týždeň napriek problémom v bankovom sektore úrokové sadzby opäť zvýšila. Zároveň naznačila, že by v cykle zvyšovania sadzieb mohla urobiť pauzu. Banky teraz očakávajú, že konečná výška úrokovej sadzby v USA dosiahne úroveň o 25 bázických bodov nižšiu, než predpokladali pôvodne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Federálny rezervný systém (Fed) zvýšil na ostatnom zasadnutí 22. marca hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4,75 až 5 %. Aj keď mnohí analytici s týmto krokom počítali, časť z nich predpokladala, že po nedávnych otrasoch na bankovom trhu po kolapse amerických bánk Silicon Valley Bank a Signature Bank a následných problémoch švajčiarskeho gigantu Credit Suisse americká centrálna banka zvyšovanie pozastaví.



Analytici z BofA v reakcii na rozhodnutie Fedu teraz odhadujú, že k pauze dôjde v nasledujúcich mesiacoch a pôvodnú prognózu konečnej výšky úrokovej sadzby skresali. Rovnako reagovali aj analytici z UBS.



Bank of America najnovšie počíta s tým, že v júni už Fed úrokové sadzby nezvýši a po májovom očakávanom raste o 25 bázických bodov sa hlavná úroková sadzba ustáli v pásme 5 až 5,25 %. Aj analytici UBS počítajú s tým, že americká centrálna banka zvýši hlavnú úrokovú sadzbu naposledy v máji, avšak o 50 bázických bodov. Konečná výška sadzby by tak dosiahla 5,25 až 5,50 %.



Úpravy v odhadoch urobila aj investičná banka Goldman Sachs, ktorá pôvodne predpokladala, že Fed na marcovom zasadnutí sadzby podrží na pôvodnej úrovni. Konečnú výšku sadzby ponechala nezmenenú (v pásme 5,25 až 5,50 %), očakáva však, že Fed naposledy posunie hlavnú úrokovú sadzbu nahor v júni, zatiaľ čo pôvodne očakávala, že tak urobí v júli.