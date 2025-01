Banky v eurozóne budú povinné prijímať okamžité platby do pár sekúnd

Bratislava 8. januára (TASR) - Od 9. januára budú finančné inštitúcie v eurozóne povinné prijímať okamžité platby do niekoľkých sekúnd. Zrýchlenie finančných tokov tak má nahradiť štandardné platby. Upozornil na to v stredu riaditeľ odboru platobných systémov Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Holička.



Banky budú, navyše, do 9. októbra povinné podporovať už aj ich odosielanie. "V praxi to znamená, že vám budú peniaze odpísané z účtu do desiatich sekúnd od vykonania platby. Rovnako budú do desiatich sekúnd pripísané na účet tomu, komu peniaze posielate," uviedol Holička s tým, že toto zrýchlenie finančných tokov prospeje spotrebiteľom, ako aj firmám a podnikateľom.



Dodal, že okamžité platby budú novým štandardom pre platby v krajinách eurozóny, čím postupne nahradia štandardné platby. NBS objasnila, že ich zavedenie bolo potrebné pre zjednotenie poskytovanie okamžitých platieb v mene euro naprieč rôznymi krajinami. Platby tak môžu byť realizované v reálnom čase aj cezhranične.



Nariadenie o okamžitých platbách platí od 9. januára aj pre všetky banky na Slovensku. "Podľa našich informácií v súčasnosti poskytujú odosielanie, ako aj prijímanie okamžitých platieb Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, VÚB Banka, J&T Banka, Fio banka, Prima banka a Oberbank," objasnila NBS. Holička dodal, že najväčšie banky na Slovensku začali poskytovať okamžité platby už na začiatku roka 2022.



Výšku klientskeho poplatku za okamžitú platbu určuje podľa NBS banka. Nemala by však byť vyššia, ako si banka účtuje za štandardnú SEPA platbu. "V zmysle európskej legislatívy každá banka, ktorá v súčasnosti poskytuje štandardné SEPA úhrady, bude musieť poskytovať aj okamžité SEPA úhrady. To však zároveň neznamená, že štandardné úhrady sa končia. Bude na rozhodnutí každého klienta, akú formu úhrady si zvolí. Banka mu ponúkne obidve možnosti s tým, že bude na jeho rozhodnutí, či si zvolí štandardnú úhradu alebo okamžitú úhradu," uzavrela NBS.