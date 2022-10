Banky v eurozóne evidujú pokles dopytu po úveroch

Frankfurt nad Mohanom 25. októbra (TASR) - Banky v eurozóne zaznamenali pokles dopytu po úveroch. A očakávajú ďalšie sprísnenie prístupu k úverom vo 4. štvrťroku 2022, keďže ekonomický rast sa spomaľuje a úrokové sadzby stúpajú. Uviedla to v utorok Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Viaceré ukazovatele signalizujú, že eurozóna sa recesii počas zimy zrejme nevyhne. Dôvera v jej ekonomiku tak klesá, čo zvyšuje riziko, že banky budú pri poskytovaní pôžičiek opatrenejšie a vyberavejšie, čo by mohlo ešte prehĺbiť hospodársky pokles.



Vyhliadky bánk sa však zhoršujú už niekoľko štvrťrokov, aj keď bolo tempo rastu úverov podnikom najlepšie od roku 2009. To poukazuje na čiastočný nesúlad medzi prognózami a skutočnou výkonnosťou.



"Vo 4. štvrťroku 2022 očakávajú banky v eurozóne výraznejšie sprísnenie úverových štandardov pre pôžičky firmám," uviedla ECB na základe prieskumu medzi 153 bankami. Dodala, že banky v menovej únii predpokladajú ďalšie sprísňovanie podmienok aj v prípade úverov na bývanie i spotrebiteľských úverov.



Banky v prieskume uviedli, že rastúce úrokové sadzby ECB prispeli k sprísneniu ich úverových štandardov a zároveň vyššie náklady na pôžičky začali tlmiť dopyt po úveroch.



ECB v tomto roku zatiaľ zvýšila svoje úrokové sadzby o 125 bázických bodov a očakáva sa ich nárast o ďalších 125 bázických bodov do konca roka a tiež pokračovanie zvyšovania úrokov aj v roku 2023.



V aktuálnom 4. štvrťroku ECB predpovedá pokles dopytu firiem po úveroch, ako aj "silný" pokles dopytu po hypotékach.



"V kontexte spomaľovania hospodárstva a silnejúcich obáv z recesie majú riziká súvisiace s ekonomickým výhľadom, ako aj so špecifickou situáciou odvetvia alebo firmy, a klesajúca tolerancia voči riziku zo strany bánk značný vplyv na úverové štandardy pre pôžičky firmám," dodala ECB.