Banky v eurozóne podľa šéfa Euroskupiny zvládnu súčasné problémy

Frankfurt nad Mohanom 16. marca (TASR) - Európske banky dokážu zvládnuť problémy, ktorým aktuálne čelí regionálny aj globálny finančný systém. Uviedol to vo štvrtok írsky minister financií Paschal Donohoe, ktorý ja zároveň predsedom Euroskupiny, neformálneho združenia ministrov financií eurozóny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ekonomické prostredie, v ktorom sa Európa nachádza, neprináša dôvody na spokojnosť, kapitálové rezervy európskych bánk však znamenajú, že riziká dokážu zvládnuť, povedal Donohoe denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Banky v eurozóne sú podľa neho pripravené aj na ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb.



Európskymi trhmi začiatkom tohto týždňa otriasol kolaps dvoch amerických regionálnych bánk, Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank, čo prinútilo úrady zaviesť opatrenia na zabránenie šírenia "nákazy" v celom sektore. Ratingová agentúra Moody's, ktorá znížila výhľad amerického bankového sektora zo stabilného na negatívny, uviedla, že štruktúra európskych bánk obmedzuje mieru rizika, pretože ukladajú väčší podiel vkladov do centrálnych bánk.



Ďalšia ratingová agentúra S&P Global Ratings poznamenala, že európske banky nemajú rovnaký ekonomický model alebo zdroje financovania ako americké banky. Je tak podľa nej nepravdepodobné, že by boli priamo významne vystavené riziku nákazy z USA.



Moody's však upozornila, že zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnych bánk pravdepodobne ešte nejaký čas potrvá a stúpajúce napätie v bankovom systéme USA oslabí dôveru investorov a povedie k zvýšeniu napätia aj v Európe.