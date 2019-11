Banky v eurozóne využívajú viacúrovňový vklad ECB

Frankfurt nad Mohanom 12. novembra (TASR) - Banky v eurozóne využívajú viacúrovňový vklad Európskej centrálnej banky (ECB) a s nadmernou likviditou sa už obchoduje cez hranice. Uviedol to v utorok člen predstavenstva ECB Benoit Coeuré.



„V prvý deň fungovania dvojstupňového systému sme pozorovali značné prerozdelenie prebytočnej likvidity, často mimo krajín, ktoré jej majú nadbytok, ako sú Belgicko, Nemecko a Holandsko, a smerom ku krajinám s nevyužitými kvótami, ako je napríklad Taliansko,“ povedal Coeuré.



Dodal, že približne s jednou tretinou z nadbytočnej likvidity v hodnote vyše 1 bilióna eur sa musí obchodovať medzi bankami, takže veritelia môžu využívať všetky výhody tohto systému.



ECB v roku 2014 zaviedla zápornú úrokovú sadzbu z vkladov s cieľom odvrátiť hrozbu deflácie. To znamená, že banky platia ECB za to, aby si v nej cez noc bezpečne "zaparkovali" svoje financie. Komerčné finančné ústavy sa však už dlhšie sťažujú, že záporné sadzby škodia úverom. ECB preto zvažovala možnosť viacúrovňových vkladov, ktoré by chránili banky aspoň pred niektorými dodatočnými nákladmi na udržanie nadbytočnej likvidity. Banky v eurozóne totiž platia ročne poplatok vo výške 0,40 % z časti ich nadbytočných rezerv.