Banky v SR spúšťajú hypotekárnu pomoc, klientom preplatia časť splátok
Klienti, ktorí mali do decembra 2025 nárok na štátnu pomoc prostredníctvom úradov práce, získajú podporu automaticky bez potreby podania žiadosti.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Veľké banky pôsobiace na Slovensku sa od piatku 1. mája zapoja do dobrovoľnej schémy hypotekárnej pomoci a začnú kompenzovať klientom časť zvýšených splátok úverov na bývanie. Do iniciatívy sa zapojí Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Všeobecná úverová banka (VÚB) aj Československá obchodná banka (ČSOB). Cieľom opatrenia je zmierniť dosahy refixácie úrokových sadzieb. O podporu budú môcť po splnení podmienok požiadať nielen doterajší poberatelia štátnej pomoci, ale aj noví klienti.
Klienti, ktorí mali do decembra 2025 nárok na štátnu pomoc prostredníctvom úradov práce, získajú podporu automaticky bez potreby podania žiadosti. Banky v ich prípade spracujú údaje v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ostatní klienti môžu o hypotekárnu pomoc požiadať individuálne, ak splnia stanovené kritériá.
Kompenzácie za obdobie od decembra 2025 budú banky vyplácať aj spätne. Slovenská sporiteľňa potvrdila, že pomoc za toto obdobie vyplatí klientom v prvom pracovnom týždni v máji, Tatra banka zase najneskôr do konca mája. Následne bude kompenzácie zasielať priebežne vždy po úhrade splátky.
Podpora predstavuje 75 % z rozdielu medzi pôvodnou a novou splátkou po refixácii úveru, maximálne však 150 eur mesačne. Nárok na ňu majú dlžníci, ktorých spoločný príjem nepresahuje 1,6-násobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2024 (2438,40 eura).
Pomoc sa vzťahuje na úvery určené na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti určenej na vlastné bývanie. Podmienkou je, aby klient nehnuteľnosť neprenajímal a aby úver začal splácať pred 1. januárom 2024. Zároveň musí ísť o zvýšenie splátky v dôsledku prvej zmeny fixácie alebo variabilnej sadzby po 31. júli 2025.
Schéma je časovo obmedzená - napríklad VÚB bude pomoc poskytovať najdlhšie do 30. novembra 2027, alebo do najbližšej zmeny fixácie úrokovej sadzby, podľa toho, čo nastane skôr. Zapojením do tejto iniciatívy chcú banky prispieť k stabilizácii finančnej situácie klientov a pomôcť im zvládnuť obdobie vyšších úrokových sadzieb.
