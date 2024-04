Banky v USA po desiatich rokoch opäť vsádzajú na nové fyzické pobočky

Washington 7. apríla (TASR) - Americké banky v roku 2023 po desiatich rokoch opäť otvorili viac nových pobočiek, ako ich zatvorili. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú zverejnil v nedeľu portál Yahoo.



Počet nových pobočiek vlani prevýšil počet zrušených prvýkrát od roku 2012, konkrétne ich bolo o 94 viac. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil tento týždeň Federálny úrad pre poistenie vkladov (FDIC). Banky v USA tak ukončili desaťročie trvajúcu konsolidáciu vyvolanú dôsledkami finančnej krízy z roku 2008, ktorá prinútila mnohé z nich hľadať úspory redukciou svojich prevádzok a zároveň sa pri komunikácii s klientmi viac spoliehať na digitálne bankovníctvo.



Finančné ústavy majú pred sebou ešte dlhú cestu, aby nahradili všetky zrušené pobočky. Na konci roka 2023 ich bolo v USA 69.684, čo je podstatne menej ako 82.461 v roku 2012.



Tento rok už viaceré veľké banky oznámili plány na pridanie ďalších pobočiek. Podľa niektorých pozorovateľov to považujú za lepší spôsob, ako získať nových zákazníkov v oblasti správy majetku a medzi malými podnikmi v porovnaní s akvizíciami konkurenčných spoločností, ktoré by nemuseli prejsť kontrolou zo strany regulačných orgánov.