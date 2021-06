Banky v USA prešli záťažovým testom, Fed zruší limity pri dividendách

Washington 25. júna (TASR) - Veľké americké banky už nebudú čeliť obmedzeniam v oblasti vyplácania dividend či spätného odkupovania akcií. Ako informovala americká centrálna banka Fed, záťažový test ukázal, že komerčné banky zostanú dostatočne kapitalizované aj v prípade výrazného poklesu ekonomiky, akciových trhov a rastu nezamestnanosti.



Federálny rezervný systém vo štvrtok (24. 6.) oznámil, že na základe výsledkov každoročne uskutočňovaného záťažového testu by 23 veľkých bánk v USA zaznamenalo v prípade výrazného ekonomického poklesu dokopy straty za 474 miliárd USD (397,12 miliardy eur). Stále by im však zostal približne dvojnásobok kapitálu v porovnaní s objemom, ktorý vyžaduje Fed.



Vzhľadom na úspešný výsledok záťažového testu centrálna banka zruší obmedzenia pri vyplácaní dividend a spätnom odkupovaní akcií, ktoré zaviedla po nástupe pandémie nového koronavírusu. Analytici odhadujú, že banky ako JPMorgan Chase, Bank of America a Goldman Sachs budú schopné v nasledujúcich štyroch kvartáloch vyplatiť dokopy viac než 100 miliárd USD.



"Pred rokom centrálna banka reagovala na veľkú neistotu, ktorá nastúpila v dôsledku pandémie a od bánk požadovala obzvlášť vysokú opatrnosť," povedal Christopher Marinac zo spoločnosti Janney Montgomery Scott. Po teste sa však banky už budú môcť vrátiť do pôvodného režimu.



V rámci záťažového testu sa počítalo s rastom miery nezamestnanosti na 10,75 %, prepadom akciových trhov o viac než 50 % a poklesom ekonomiky o 4 %, pod čo by sa podpísali vysoké straty na trhu komerčných realít. Z jednotlivých bánk skončila najlepšie americká divízia Deutsche Bank, najhoršie výsledky vykázala americká divízia britskej banky HSBC, testom však rovnako prešla.



(1 EUR = 1,1936 USD)