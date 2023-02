Banky zatiaľ vyššie úročenie ponúkajú pri kombinovaných produktoch

Bratislava 11. februára (TASR) - Komerčné banky na Slovensku momentálne ponúkajú vyššie úročenie najmä pri produktoch kombinujúcich terminované vklady s investovaním. Situáciu zvyšujúcich sa úrokových sadzieb sledujú a plánujú na ňu priebežne reagovať, uviedli viaceré banky oslovené TASR. Európska centrálna banka (ECB) od júla minulého roka zvýšila svoje úrokové sadzby už o 3 percentuálne body (p. b.) a očakáva sa ich ďalší rast.



"Po dlhom období extrémne nízkych sadzieb sa až teraz dostávajú sadzby na trhu na udržateľné úrovne. Postupne sa tak začnú dvíhať aj úroky na vkladoch, čo už sčasti môžeme vidieť aj na strane depozít," uviedla hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Ako príklad uviedla Kombi vklad, kde na vkladovej časti poskytuje sporiteľňa úrok do 3,5 % ročne. Na rast úrokových sadzieb reaguje aj emitovaním dlhopisov, príkladom je trojročný dlhopis s výnosom 3,75 % ročne vydaný v januári tohto roka.



Tatra banka k zvýšeniu sadzieb na vkladoch zatiaľ nepristúpila. "Úrokové sadzby, ktoré ponúkame súkromným osobám a podnikom, sa zvyčajne menia v súlade so sadzbami, ktoré stanovuje ECB. Trend stúpajúcich úrokových sadzieb evidujeme a je pravdepodobné, že sa môže v blízkej dobe pretaviť aj do sadzieb na depozitných produktoch," priblížila hovorkyňa banky Simona Miklošovičová.



VÚB banka sa snaží vždy reagovať na trh a kroky centrálnych bánk a podľa toho upravuje úrokové sadzby na vkladoch, reagoval PR manažér Dominik Miša. "Ak ide o termínované vklady v eurách, momentálne najvyššiu sadzbu máme pri termínovanom vklade na 12 mesiacov s investíciou (Kombiprodukt), a to až 3,7 % a chystáme zvyšovanie sadzieb aj na iných termínovaných vkladoch či vkladových produktoch," vyčíslil.



ČSOB v uplynulom období nezvyšovala úrokové sadzby na vkladoch. "Klientom ponúkame vo vybraných obdobiach možnosť získať zaujímavejšie úročenie na depozitných produktoch, ak súčasne investujú a vytvárajú si tak rezervy, ktoré majú v dlhodobom horizonte šancu zabezpečiť zhodnotenie ich finančného majetku," vysvetlila hovorkyňa Anna Jamborová s tým, že na sporiacich účtoch zvýhodňujú klientov, ktorí využívajú aktívne svoj bežný účet.



UniCredit Bank upravila úrokové sadzby na bežných účtoch od 1. októbra minulého roka, uviedla hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková. K založeniu bežného účtu dostanú podľa nej noví klienti úrokovú sadzbu 3 %. Tento úrok sa vzťahuje na sumu do 4000 eur. Takisto majú v ponuke vyššie úročenú kombináciu termínovaného vkladu a investovania. "Budeme sledovať vývoj úrokových sadzieb a našu ponuku naďalej vylepšovať," avizovala.