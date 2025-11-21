< sekcia Ekonomika
Bánovce nad Bebravou chcú budúci rok zabezpečiť investície z fondov EÚ
Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 39.013.291 eur, v rovnakej výške naplánovala samospráva i svoje celkové výdavky.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 21. novembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou plánuje v budúcom roku realizovať investičné akcie najmä z fondov Európskej únie (EÚ), počíta však s ich financovaním aj z vlastných zdrojov. Mesto bude pre konsolidačné opatrenia, nárast minimálnej mzdy, infláciu a nárast miezd v školstve aj šetriť. Vyplýva to z rozpočtu na rok 2026, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok (20. 11.) schválili mestskí poslanci.
Bežné príjmy mesta sú oproti roku 2025 zvýšené o približne 1,7 milióna eur, podieľajú sa na tom daňové príjmy a bežné transfery a dotácie najmä na prenesený výkon na úseku školstva, čo sa ale premieta aj v bežných výdavkoch, ale len účelovo na rast platov v školstve. „Pri zostavovaní predloženého návrhu rozpočtu sme vzhľadom na disponibilné príjmy museli mnohé rozpočtové položky obmedziť a sú nastavené na pokrytie potrieb na minimálnej hranici, či už sú to výdavky na mzdy a odvody alebo obstaranie tovarov a služieb a je možné, že ich počas rozpočtového roka bude treba upravovať,“ ozrejmila radnica.
Kapitálové výdavky v roku 2026 naplánovala samospráva vo výške 15.341.863 eur. „Značnú časť predstavujú finančné prostriedky na projekty z cudzích zdrojov, ktoré sú kryté kapitálovými príjmami (10.337.052 eur). Tieto financie sa mesto rozhodlo zapojiť do návrhu rozpočtu na rok 2026 v dôsledku platnosti ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti,“ doplnila radnica.
Spoluúčasti mesta na projektoch predstavujú čiastku viac ako 1,6 milióna eur, vlastné investície mesta sú vo výške viac ako 1,2 milióna eur. „Ak by mesto nemalo finančné prostriedky v rezervnom fonde naakumulované z minulých období, nemalo by žiadny priestor na splátky dlhodobých záväzkov, investičné výdavky, ani na spoluúčasti pri získavaní mimorozpočtových zdrojov,“ spomenula radnica.
Je podľa nej nevyhnutné hľadať alternatívne možnosti a zdroje financovania rozvojových programov, prehodnotiť spôsob využívania majetku mesta a možnosti racionalizácie školských zariadení na území mesta.
Mesto v budúcom roku plánuje z fondov Európskej únie zabezpečiť výstavbu zariadenia opatrovateľskej služby, modernizáciu autobusových zastávok, vodozádržné opatrenia, revitalizáciu mestského parku, cyklotrasu do Horných Naštíc či bývanie s dôrazom na marginalizované rómske komunity. Z dotácií to je zateplenie Základnej školy Partizánska a energetické zhodnotenie športovej haly. Ďalšie investície bude financovať z rezervného fondu.
