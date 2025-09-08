< sekcia Ekonomika
Bánovce nad Bebravou chcú vybudovať centrum zdravotnej starostlivosti
V objekte bývalého stredného odborného učilišťa (SOU) odevného na Ulici A. Hlinku plánuje zriadiť ambulancie i denný stacionár, dodávateľa prestavby hľadá cez verejnú súťaž.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 8. septembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou chce vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). V objekte bývalého stredného odborného učilišťa (SOU) odevného na Ulici A. Hlinku plánuje zriadiť ambulancie i denný stacionár, dodávateľa prestavby hľadá cez verejnú súťaž. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Projekt predstavuje prestavbu jednopodlažnej časti budovy bývalého SOU odevného. Jeho zámerom je zlepšenie situácie v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb, súčasťou stavebne upravovanej budovy bude denný stacionár pre seniorov a ambulantná časť s ordináciami pre dvoch lekárov,“ priblížila bánovská radnica.
Náklady na výstavbu CIZS samospráva odhadla na 1.476.780,79 eura bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium na výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu za dielo. Od uchádzačov požaduje i zábezpeku.
Investíciu chce radnica financovať z fondov Európskej únie, výzvy, ktorá je určená na doplnenie siete CIZS s cieľom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií.
Bánovská samospráva už v minulosti plánovala vybudovať CIZS, a to na mieste pôvodného objektu pre seniorov, ktorý musela zo statických dôvodov asanovať. Na projekt získala aj nenávratný finančný príspevok, pre zvýšenie nákladov na realizáciu, ako i časovú tieseň sa rozhodla projekt nakoniec nerealizovať.
